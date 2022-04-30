Сразу двумя соревнованиями республиканского уровня ознаменовалось открытие сезона 2022 года по триатлону. В Туркестане прошли первый этап открытого Кубка Республики Казахстан по триатлону и первый этап Кубка TEMIRADAM.

На дистанции Иван Тутукин из Костанайской области / Фото temiradam.com

Открытый Кубок Республики Казахстан по триатлону - национальный турнир среди профессиональных атлетов, который проводится под эгидой Казахстанской федерации триатлона. В этом году в программе Кубка РК, кроме этапа в Туркестане, пройдут еще два этапа в Талдыкоргане (21-22 мая) и в Атырау (3-4 сентября) среди атлетов категорий Elite, U23, U19, U17 и U15 на стандартной дистанции, включающей 750 м плавания, 20 км велогонки, 5 км бега, а также финальный этап, который состоится в Актау (24-25 сентября).

В прошедшем на базе соответствующего мировым стандартам спорткомплекса «Олимпийский центр» первом этапе Кубка РК 50 профессиональных атлетов из Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областей боролись за рейтинговые очки национального Кубка по триатлону в соревнованиях на спринтерской дистанции - 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. Причем впервые атлеты категорий «Elite», U23, U19 и U17 соревновались в абсолютном зачете.

Представительница Костанайской области Юлия Озерова с результатом 1 час 8 минут и 8 секунд заняла второе место в соревнованиях среди женщин, уступив всего 6 секунд представительнице Нур-Султана Екатерине Шабалиной.

Финиширует Екатерина Шабалина из Нур-Султана, в шести секундах от нее Юлия Озерова из Костанайской области / Фото triathlon.org.kz

Тройку сильнейших участниц на первом кубковом этапе замкнула спортсменка из Алматы Дарья Бычкова (1:10.15).

Юлия Озерова (слева) на пьедестале призеров первого этапа Кубка РК по триатлону / Фото triathlon.org.kz

У мужчин призовую тройку составили спортсмены из Алматы Ануар Турубаев, Егор Крупяков и Александр Тен. Лучшим из представителей Костанайской области был Даниил Зубцов, замкнувший первую пятерку атлетов с результатом 59 мин. 58 сек., уступив при этом победителю этапа 51 секунду.

По словам главного тренера Костанайской областной федерации триатлона Юрия ГРИНЕВА, нашим спортсменам пришлось выступать буквально «с колес»:

- Мы добирались в Туркестан на своем автобусе, подаренном партнерами областной федерации триатлона - заводами «СарыаркаАвтоПром» и «АгромашХолдинг KZ». Прибыли накануне соревнований, так что времени для адаптации не было. Но результат выступлений я считаю успешным. Ведь и Озерова, и Зубцов еще выступают в категории U23. Не затерялись среди сильнейших триатлетов страны и наши молодые спортсмены Руслан Бекенов (2004 г. р.), Руслан Алавердиев (2005 г. р.) и Алексей Андреев (2005 г. р.).

В рамках первого этапа Кубка TEMIRADAM при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, Группы компаний ERG, сети автозаправочных станций премиум-класса Gasenergy и оператора железнодорожного транспорта и инфраструктуры РК - PTC Holding прошли соревнования Gasenergy TEMIRADAM CUP Turkestan. В них приняли участие 118 атлетов категорий «Pro» (профессионалы) и «Age Group» (любители) из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также гости из Ташкента (Узбекистан), соревновавшиеся на том же маршруте спринтерской дистанции, на котором выступили накануне профессионалы в рамках национального Кубка.

В категории «Pro» у мужчин победителем стал Иван Тутукин из Костанайской области.

Финиш победителя первого этапа Кубка TEMIRADAM Ивана Тутукина / Фото temiradam.com

Он преодолел дистанцию за 58 мин. 5 сек., превзойдя показанный накануне результат победителя первого этапа Кубка РК Ануара Турубаева из Алматы, занявшего здесь второе место и уступившего первому месту 14 секунд. Третье место занял Алихан Абусеит из Шымкента (58.49). Костанаец Даниил Зубцов финишировал седьмым (1:00.37).

В женской категории «Pro» представительница Костанайской области Юлия Озерова стала третьей с результатом 1 час 9 мин. 18 сек., уступив Надежде Бекмаганбетовой (1:08.49) из Нур-Султана и Екатерине Шабалиной (1:09.06).

Всего в рамках Кубка TEMIRADAM 2022 запланировано проведение семи этапов, один из которых, как и в прошлом году, пройдет в Костанае 7 августа. Кроме этого этапы примут Талдыкорган (22 мая), Алаколь (12 июня), Бурабай (26 июня), Нур-Султан (24 июля), а финальный этап состоится в Актау 25 сентября.

На церемонии награждения призеров соревнований заместитель акима Туркестанской области Сакен КАЛКАМАНОВ поблагодарил всех спортсменов и гостей Туркестана:

- Спасибо участникам за то, что подарили такой спортивный праздник! В ходе гонки вы охватили самые лучшие места нашего города: мавзолей Ходжа Ахмета Яссави, улицу Бекзата Саттарханова, микрорайон Отырар. Благодаря вам в Казахстане и во всем мире узнают, что духовная столица тюркского мира Туркестан не только туристический центр, но и спортивная Мекка.

Впереди у костанайских триатлонистов участие в чемпионате Республики Казахстан, который пройдет 7 мая в Шымкенте на суперспринтерской дистанции с раздельным стартом - 300 м плавание (озеро Тулпар), 8 км велогонка, 2 км бег.