В матче 8-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» принимал на поле манежа «Тобыл-Арена» одного из претендентов на чемпионский титул «Астану».

Борьбу за мяч ведут защитник «Тобола» Сергей Малый и португальский нападающий «Астаны» Педро Эуженио / Фото kazfootball.kz

Поединок между действующим чемпионом, набравшим в трех предыдущих матчах всего одно очко, и столичным клубом, разгромившим в прошлом туре лидера чемпионата «Каспий» и поднявшимся на вторую строчку в турнирной таблице, стал центральным в туре.

В прошлом сезоне команды оба матча чемпионата завершили результативной ничьей с одинаковым счетом - 1:1. Такой же счет был зафиксирован и в основное время поединка розыгрыша Суперкубка («Тобол» тогда одержал победу в серии послематчевых пенальти - 5:4).

Всего же в 31 проведенной игре в рамках чемпионатов Казахстана на счету «Тобола» 6 побед, «Астаны» - 16, при 9 ничьих и разнице мячей 25:40. Интересно, что все победы костанайский клуб одержал на своем поле. Столько же раз в Костанае побеждала и «Астана», еще 5 матчей здесь завершились вничью, а разница мячей 20:15 в пользу хозяев.

В стартовом составе «Тобола» место в воротах занял Александр Мокин, тройку центральных защитников составили Жарко Томашевич, Сергей Малый и Александр Марочкин, на левый край линии обороны вышел Алекса Аманович, а на правый - Самат Жарынбетов, в центральную зону были отряженыДушан Йованчич и капитан команды Асхат Тагыберген, а атакующую линию составили Владислав Васильев, Игорь Сергеев и Рубен Бриджидо.

В заявку на матч был включен новичок команды словенский полузащитник Руди Пожега Ванкаса (15.03.1994), перешедший в «Тобол» до конца сезона из одесского «Черноморца» (Украина). Пожег - воспитанник словенской «Колпы», большую часть своей карьеры провел в чемпионате Словении, выступая за «Колпу», «Домжале», «Целе» и «Марибор», проведя 274 матча (49 голов, 32 результативные передачи). На его счету также 15 поединков в еврокубках и одно выступление за национальную сборную своей страны. В «Тоболе» он будет выступать под № 94.

Команды начали встречу на хороших скоростях, а первый опасный удар по воротам соперники нанесли гости. На 4-й минуте Аманович на своем краю в районе угла штрафной площади грубо сыграл против белорусского полузащитника «Астаны» Макса Эбонга, за что в ворота «Тобола» был назначен штрафной удар. Капитан гостей хорватский полузащитник Марин Томасов закрутил мяч со стандарта в ближний угол ворот, но Мокин справился с этим ударом.

Защитник «Тобола» Алекса Аманович уходит от капитана «Астаны» Марина Томасова / Фото kazfootball.kz

На исходе получаса игры, в течение которого небольшое преимущество во владении мячом было на стороне гостей, первый угловой заработали хозяева поля. После его розыгрыша мяч надолго задержался на половине поля столичного клуба, и на 32-й минуте после удара с левого края из пределов штрафной площади Амановича от ноги защитника «Астаны» и сборной Армении Камо Оганесяна вновь пересек лицевую линию. На этот раз подачу капитана «Тобола» от левого углового флага в высоком прыжке замкнул у дальней штанги Томашевич, пославший мяч головой в ближний верхний угол ворот. Этот гол вызвал много споров со стороны тренерского штаба гостей, но арбитр матча Эльвира Нурмустафина из Темиртау не отменила своего решения о взятии ворот и после видеопросмотра.

Были недовольны гости решением главного судьи и во время эпизода на 38-й минуте, когда в ходе атаки «Астаны» ее португальский нападающий Педро Эуженио, которому был адресован мяч, столкнулся на левом краю штрафной площади с Малым, после чего оба футболиста оказались на газоне. Главный судья встречи без промедлений указала на «точку», однако после почти пятиминутного совещания с арбитрами VAR и неоднократного видеопросмотра момента отменила свое решение.

На 44-й минуте дальним ударом низом по центру отметился экс-игрок «Тобола» французский полузащитник Жереми Манзорро, но Мокин забрал мяч. В ответной атаке после прострела с левого фланга к мячу устремился Бриджидо и в борьбе сразу с двумя защитниками «Астаны» Талгатом Кусыповым и украинцем Данилой Безкоровайным оказался на газоне, однако в этом моменте нарушение не было зафиксировано.

«Тобол» продолжал атаковать и в компенсированные к первому тайму время. На седьмой добавленной минуте Безкоровайный грубо сыграл в районе центрального круга на своей половине поля против Бриджидо, за что в ворота гостей был назначен штрафной удар. Тагыберген почти с 40 метров от ворот сделал навесную подачу на левый край штрафной площади, где на «втором этаже» за мяч поборолись Малый и Марочкин. Малый опередил сербского голкипера «Астаны» Марко Милошевича, но тот во время прыжка «уложил» обоих игроков «Тобола» на газон. А очередной видеопросмотр завершился назначением в ворота гостей 11-метрового штрафного удара. Однако Сергеев не смог использовать шансом удвоить преимущество своего клуба, пробив с «точки» выше ворот.

С мячом Владислав Васильев / Фото kazfootball.kz

Второй тайм гости начали намного активнее. На 50-й минуте Манзорро опасно закинул мяч в штрафную площадь на ход Томасову, но того опередил Мокин. Через три минуты уже у ворот гостей Сергеев сделал хороший пас налево Васильеву, который пробил по центру ворот, но Милошевич справился с этим ударом. А в ответной атаке Кусяпов сделал с левого фланга подачу в штрафную площадь, откуда Эуженио без подготовки пробил по опускающемуся мячу, послав его точно в правый верхний угол ворот - 1:1.

Сравняв счет, гости попытались развить свой успех. На 57-й минуте Манзорро пробил низом издалека в левый нижний угол ворот, но Мокин в падении поймал мяч. А еще через минуту Аслан Дарабаев дальним ударом послал мяч в перекладину, а потом сам же при добивании пробил в правый нижний угол ворот, но вновь хорошо сыграл Мокин, отбив мяч на угловой.

На 66-й минуте усилиями Бриджидо и Сергеева мяч был доставлен в штрафную площадь гостей, откуда Васильев пробил слева низом в дальний угол, но мяч пролетел рядом со стойкой ворот. В ответной атаке опасно пробил с линии штрафной площади по центру автор дубля в ворота «Каспия» нидерландский нападающий гостей Рай Влут, но Мокин парировал удар, а затем в прыжке накрыл мяч.

Не прошло и двух минут, как Бриджидо на своем правом краю легко при входе в штрафную площадь гостей разобрался с тремя игроками соперника и с угла вратарской площадки пробил… выше ворот.

В последние минуты встречи наставники команд провели ряд замен, в составе «Тобола» на поле вышли вместо Тагыбергена Роман Асранкулов, серб Зоран Тошич смениа Бриджидо, Айбар Жаксылыков - Сергеева. Однако счет больше не изменился.

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО сказал после матча:

- Во втором тайме сильно просел наш средний блок, и с чем это связано, надо разбираться. Не хотели давать инициативу, играли на удержание счета. Впереди еще длинная дистанция, чемпионат не заканчивается, поэтому мы поберегли некоторых игроков для следующих игр. Это касается и вышедшего лишь в конце матча Тошича, пока еще не полностью выздоровевшего, и новичка команды Пожега, который еще не набрал оптимальную форму, так как всего второй день в команде. У нас каждый игрок на вес золота.

Наставник «Астаны» Срджан БЛАГОЕВИЧ поблагодарил своих подопечных:

- Наши игроки хорошо себя показали. Я поздравляю их и очень уважаю за характер, который они проявили в очень сложных условиях. Я был очень рад, когда появился VAR в Казахстане. Но кажется, что для некоторых он есть, а для некоторых нет. Я не прошу ничего, кроме одинакового отношения к командам. Я, как тренер, не ищу никакого преимущества и помощи, просто хочу, чтобы условия были одинаковыми для всех. Я думаю, «Астана», как один из самых больших клубов Казахстана, не заслужил такого, и ни один клуб не заслуживает такого отношения к себе. Желаю удачи «Тоболу» в будущем. Что касается результата, то мне жаль, что мы не выиграли. Это было бы правильно после того, что мы показали сегодня. Но заработали одно очко. Мы идем дальше. С такой игрой нашей команды, уверен, что будет только лучше и лучше в будущем.