До конца первого этапа чемпионата Казахстана по футзалу - четырехкругового турнира с участием девяти команд - осталось провести два спаренных тура. Однако уже определилась восьмерка команд, которая продолжит борьбу за награды чемпионата на втором этапе - стадии плей-офф, которая начнется с четвертьфинальных противостояний.

Тимур Балтабаев начинает атаку «Аята» / Фото vk.com/mfc_ayat

Представляющий в чемпионате Костанайскую область рудненский «Аят», поднявшийся накануне на вторую строчку в турнирной таблице, был свободен от игр в 31 и 32 турах. Однако его ближайшему преследователю «Атырау» не удалось изменить турнирную ситуацию, он потерпел два поражения на своей площадке от лидера чемпионата «Кайрата» - 1:4 и 1:3. В свою очередь приблизился к атыраускому клубу актауский «Каспий», набравший дома четыре очка в поединках с «Актобе» - 9:4 и 4:4.

Еще один актобинский клуб «Рахмет» поделил в домашних матчах очки с уральским «Байтереком» - 4:8 и 5:3. А давно потерявший все шансы на попадание в плей-офф кокшетауский «Окжетпес» потерпел на своей площадке два поражения от «Нур-Султана» - 4:6 и 0:6.

Как раз «Нур-Султан» стал соперником «Аята» в матчах 33 и 34 туров, принимая рудненский клуб в столице. Кстати, для столичного клуба эти матчи стали заключительными перед стадией плей-офф, куда он отправлялся с седьмого места независимо от исхода предстоящих встреч. В первых двух очных поединках этого сезона, прошедших в Рудном, дважды победу праздновали хозяева площадки - 3:2 и 6:4.

В матче 33-го тура счет был открыт в середине первого тайма, и сделали это гости усилиями Данила Карпюка. Через четыре минуты Владислав Черномордов восстановил равновесие, но благодаря голам Тимура Балтабаева и Жеже на последних минутах первой половины встречи «Аят» ушел на перерыв в роли лидера.

Во втором тайме был забит всего один гол. За три минуты до окончания встречи Карпюк оформил дубль и поставил точку в матче - 1:4.

Во втором поединке счет также открыли рудничане, а автором гола стал лучший бомбардир клуба Жеже, отличившийся на 12-й минуте. Ближе к перерыву Акжол Дарибай сравнял счет, а на второй минуте второго тайма Расул Карбаев вывел хозяев вперед.

«Нур-Султан» лидировал вплоть до 34-й минуты, после чего во второй раз в матче и в 23-й раз в этом чемпионате отличился Жеже. Через три минуты игрок национальной сборной Казахстана Азат Валиуллин вывел «Аят» вперед. В следующую минуту команды обменялись голами, в составе рудничан взятие ворот на свой счет записал Леандриньо. А за минуту до окончания матча Валиуллин оформил дубль, и «Нур-Султан» вновь потерпел поражение - 3:5.

«Аят», набрав 63 очка, обеспечил себе второе место, а это означает, что в четвертьфинале его соперником станет все тот же «Нур-Султан».

После этих двух туров в турнирной таблице произошло несколько изменений. Сохранивший за собой первую строчку «Кайрат» (71 очко) неожиданно потерпел на своей площадке два поражения от «Каспия» (1:4 и 2:3), после чего актауский клуб, набрав 55 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице, опережая на одно очко «Атырау». Именно в играх между этими клубами в заключительных турах в Актау и определится обладатель третьего места в круговом турнире.

«Аят» же в Рудном на площадке спортивного комплекса «Аят-Арена» сыграет 30 апреля и 1 мая с поднявшимся на пятое место после домашних побед над «Окжетпесом» (6:2 и 10:3) «Байтереком». Еще два матча прошедших туров были сыграны в Актобе, где в городском дерби встретились «Актобе» и «Рахмет» - 2:2 и 2:5.

В первый день мая станут известны составы всех четвертьфинальных пар стадии плей-офф.