В Нур-Султане, на площадке велотрека «Сарыарка», стартовала полуфинальная серия чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между столичным клубом «Астана» и костанайским «Тоболом».

С мячом Максим Воейков / Фото nbf.kz

Действующий чемпион Казахстана и бронзовый призер прошлого сезона провели в этом сезоне в рамках регулярного чемпионата шесть матчей и во всех с крупным счетом побеждали баскетболисты столичного клуба.

Будучи фаворитом и в полуфинальной серии, «Астана» уверенно провела первую четверть первого матча, уже через три минуты после старта поведя в счете с двузначной разницей. К концу первого игрового отрезка хозяева площадки добились более чем двукратного преимущества - 33:15. Как оказалось, первая четверть получилась самой результативной в матче.

Создав значительное преимущество, «Астана» через три минуты после начала второй четверти развила его до 25 очков. Эта разница в счете сохранилась и до большого перерыва - 52:27.

Третья десятиминутка прошла в относительно равной борьбе, при этом разница в счете почти не менялась, а перед заключительным игровым отрезком «Тобол» сумел сократить отставание на три очка - 70:48, впервые в этом сезоне в поединках с «Астаной» одержав победу в четверти - 18:21.

Кольцо «Астаны» атакует Даниель Альбрант / Фото nbf.kz

За минуту до окончания матча баскетболисты столичного клуба довели свое преимущество до 32 очков, но «Тоболу» все же удалось его к финальному свистку немного сократить - 95:69 (33:15, 19:12, 18:21, 25:21). Стоит отметить, что костанайский клуб набрал наибольшее количество очков в сезоне в матчах с действующим чемпионом, добившись при этом и минимальной разницы в счете в этом противостоянии.

А самым результативным в составе костанайцев в этом матче стал Рустам Валиев, на счету которого 12 очков. Антон Быков набрал 10 очков. Также в составе «Тобола» отличились Даниель Альбрант и Максим Воейков - по 8 очков, Павел Ильин - 7, Аскар Ахметжан и Никита Тимофеев - по 6, Шаим Куанов - 5, Ануар Симбаев - 4 и Вадим Коржов - 3. Как всегда, больше всех времени на площадке провел капитан команды Куанов - 34 мин. и 2 сек.

Сегодня команды проведут второй поединок серии, который начнется в 19:30.

Намного упорнее получился первый матч второго полуфинального противостояния между «Барсами Атырау» и «Актобе». Атыраусцы выиграли первую четверть с преимуществом всего в два очка - 17:15. А во второй десятиминутке сильнее были актобинцы, и на большой перерыв команды ушли при счете 33:35. В третьем игровом отрезке хозяева площадки уступили еще два очка - 16:18, но очень активно начав заключительную четверть, «Барсы Атырау» вышли в лидеры и одержали в итоге победу - 76:64.