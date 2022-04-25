Когда пройдет весенняя опрессовка в Костанае?
План весенней опрессовки с остановом теплоисточников опубликовала пресс-служба ГКП "КТЭК" на своем сайте. В этом году опрессовка в областном центре начнется 11 мая и завершится к 7 июня, в зависимости от района города.
Иллюстративное фото vikiperm.com
Во время отключения горячего водоснабжения ГКП проведет гидравлические испытания теплосетей повышенным давлением.
График останова теплоисточников
|
Наименование теплоисточника
|
Дата останова
|
Дата проведения испытаний
|
Дата запуска
|
Дата подачи воды
|
Котельная №3
|
11.05.2022
|
12.05.2022
|
01.06.2022 (от ТЭЦ)
|
02.06.2022
|
ТЭЦ
|
16.05.2022
|
17.05.2022 – 1-й вывод
18.05.2022 – 2-й вывод
|
01.06.2022
|
02.06.2022
|
Котельная №2
|
19.05.2022
|
20.05.2022
|
06.06.2022
|
07.06.2022
|
Котельная №12
|
23.05.2022
|
24.05.2022
|
06.06.2022
|
07.06.2022
|
БМК-92, БМК-93
|
25.05.2022
|
26.05.2022
|
06.06.2022
|
07.06.2022
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