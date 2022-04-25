Аким ВКО Даниал Ахметов на месяц отправил молодых чиновников, заместителей руководителей управлений, работать мастерами на ремонте дорог и на стройках. Нужно ли распространить это ноу-хау на остальные регионы Казахстана? Да. После практики чиновники будут лучше видеть недоделки на дорогах и в новостройках.

Да. Работа «в поле» поможет слугам народа не оторваться от их работодателя.

Нет. Это популизм и волюнтаризм. Такие меры скорее принесут вред, чем пользу.

Нет. Назначать сразу мастерами неправильно. Пусть потрудятся простыми рабочими.

