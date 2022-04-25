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Когда пройдет весенняя опрессовка в Костанае?

25 апреля 2022, 11:25 |  ЖКХ

План весенней опрессовки с остановом теплоисточников опубликовала пресс-служба ГКП "КТЭК" на своем сайте. В этом году опрессовка в областном центре начнется 11 мая и завершится к 7 июня, в зависимости от района города.

 Иллюстративное фото vikiperm.com

Во время отключения горячего водоснабжения ГКП проведет гидравлические испытания теплосетей повышенным давлением.

График останова теплоисточников

Наименование теплоисточника

Дата останова

Дата проведения испытаний

Дата запуска

Дата подачи воды

Котельная №3

11.05.2022

12.05.2022

01.06.2022 (от ТЭЦ)

02.06.2022

ТЭЦ

16.05.2022

17.05.2022 – 1-й вывод

18.05.2022 – 2-й вывод

01.06.2022

02.06.2022

Котельная №2

19.05.2022

20.05.2022

06.06.2022

07.06.2022

Котельная №12

23.05.2022

24.05.2022

06.06.2022

07.06.2022

БМК-92, БМК-93

25.05.2022

26.05.2022

06.06.2022

07.06.2022