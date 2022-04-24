В турнире принимают участие юные спортсмены 9-10 лет из Нур-Султана, Петропавловска, а также Рудного, Лисаковска и Костаная. Всего - 30 человек.

- Большинство, 23 спортсмена, - это девочки. К сожалению, всего 7 мальчиков приехали, - рассказал «НГ» организатор турнира Константин МОДОГОРОВ. – Турнир такого уровня в Костанае проходит впервые. В нашей федерации тенниса Казахстана есть определенная программа, которая используется не только у нас, но и во все мире. Сначала дети от 5 до 7 лет использует красный мяч, он отличается весом и дистанцией на корте. Следующая категория оранжевый мяч, это для детей 8-9 лет. А последняя категория 9-10 лет, сегодня они на корте, это зеленый мяч. Они играют на всю длину корта, но мяч еще облегчен. Они, конечно, еще не профессиональные теннисисты. Но они уже готовятся ими стать.

Спортсменки играли сразу на трех кортах, расположенных внутри теннисного центра. Один из первых сетов сыграли теннисистки из Костаная Вика ПАНИНА и Таиса КОМКОВА. Несмотря на свой юный возраст за плечами у девочек несколько лет упорных тренировок.

Таиса (слева) и Вика

- Я сильно верила в себя и, если даже проигрывала, не сдавалась, а всегда настраивала себя на победу, - говорит Вика. – Меня еще дедушка поддерживал с трибун, мне это сильно помогает. Раньше я ходила на танцы, но позже выбрала теннис. Мне понравилось бить ракеткой, поэтому я сделала свой выбор.

- До тенниса я увлекалась гимнастикой, теннис мне больше понравился, - добавляет Таиса. – Не могу объяснить, почему мне нравится теннис. Я тренируюсь активно, каждый день по часу. На выходных играю с папой, а лучший удар у меня – когда сильно бью снизу. Правда мячик на корте иногда улетает куда-то в сторону труб на крыше. Или может застрять в ракетке.

На втором корте друг с другом играли дети из Лисаковска. Сюда их привез тренер Павел САЛАМАХА.

- У меня в Лисаковске в спортшколе тренируются 30 человек от 8 до 18 лет, - рассказал он. – Детишки еще только делают первые шаги, их нужно направить и приучить к ежедневным тренировка. Когда они через такие соревнования пройдут, то они становятся мотивированными и сами спешат на тренировки.

В первом сете на корт вышли Айдана ИСМАГУЛОВА и Мария КОЛОТОВА, обе из Лисаковска.

- Я занимаюсь уже 4 года теннисом, а всего мне 9 лет, - рассказывает Айдана. – Мне нравится теннис, потому что здесь можно бегать, знакомиться с другими участниками. А еще моя старшая сестра занималась теннис, а я последовала ее примеру. В первом же сете сложнее всего было отбить сильную подачу так, чтобы мяч не летел в сетку. Зато удар справа у меня хорош.

- А я занимаюсь 3 года, - делится Мария. – Сначала было сложно, я только стучала красным мячом по ракетке. А уже позже начала играть на счет. Теннис мне понравился, потому что это вид спорта, где можно отбить сильный удар, развивать и ноги, и ум.

Конкуренцию костанайской спортсменке Адрине КАЛАЧЯН составила теннисистка из Нур-Султана Лиза ГОРОБЦОВА.

Лиза (слева) и Адрина

- Мне 10 лет, а теннисом я занимаюсь 4 года, - рассказывает Лиза. – В теннис пришла, потому что это красивый вид спорта. Многие профессиональные теннисистки известны на весь мир, и я тоже хочу стать такой. Ровняюсь на Елену Рыбакину (победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и чемпионка Европы в первенстве до 18 лет – «НГ»). Я уже не первый раз езжу на соревнования в другой город. До этого я была на турнирах в Караганде и Кокшетау. Теперь вот участвую в турнире в Костанае.

Организаторы турнира обещают, что никто из детей не останется без призов. Итоги турнира подведут в ближайшее время.