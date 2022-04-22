У кого отключат электроэнергию на этих выходных и следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 29 апреля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с техническим обслуживанием подстанций и работах на высоковольтных линиях до конца следующей недели электроэнергию будут отключать в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-60 (техническое обслуживание подстанции)
23 апреля 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Сьянова 20-47,
- пр. Аль-фараби 17.
КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 25 апреля по 5 мая 10:00 до 17:00
- детский сад «Маленькая страна».
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 129-175,
- пр. Назарбаева 55-57,
- ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3,
- ул. Касымханова 122-161,
- ул. Пролетарская 48-70,
- пр. Абая 205-233.
РП-10 (техническое обслуживание подстанции)
25 апреля 10:00 до 18:00
- ТОО «Агромельпром»,
- ИП Казиева,
- ТОО «Стройстиль»,
- ТД «DWT».
ТП-421 (техническое обслуживание подстанции)
26 апреля 10:00 до 18:00
- ТОО «Кооператор» по ул. Касымканова 41,
- развлекательный центр «Кукуруза»,
- магазин «Гросс»,
- магазины и торговые точки в районе Сити-Центра.
ТП-45 (техническое обслуживание подстанции)
29 апреля 10:00 до 18:00
- школа № 18,
- етский сад «Болашак»,
- магазин «Элита»,
- «Мясная лавка»,
- «Жоламан».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 30 б,
- ул. Алтынсарина 1/1.
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