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У кого отключат электроэнергию на этих выходных и следующей неделе в Костанае?

22 апреля 2022, 16:58 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 23 по 29 апреля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с техническим обслуживанием подстанций и работах на высоковольтных линиях до конца следующей недели электроэнергию будут отключать в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-60 (техническое обслуживание подстанции)

23 апреля 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 20-47,
  • пр. Аль-фараби 17.

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 25 апреля по 5 мая 10:00 до 17:00

  • детский сад «Маленькая страна».

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 129-175,
  • пр. Назарбаева 55-57,
  • ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3,
  • ул. Касымханова 122-161,
  • ул. Пролетарская 48-70,
  • пр. Абая 205-233.

РП-10 (техническое обслуживание подстанции)

25 апреля 10:00 до 18:00

  • ТОО «Агромельпром»,
  • ИП Казиева,
  • ТОО «Стройстиль»,
  • ТД «DWT».

ТП-421 (техническое обслуживание подстанции)

26 апреля 10:00 до 18:00

  • ТОО «Кооператор» по ул. Касымканова 41,
  • развлекательный центр «Кукуруза»,
  • магазин «Гросс»,
  • магазины и торговые точки в районе Сити-Центра.

ТП-45 (техническое обслуживание подстанции)

29 апреля 10:00 до 18:00

  • школа № 18,
  • етский сад «Болашак»,
  • магазин «Элита»,
  • «Мясная лавка»,
  • «Жоламан».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 30 б,
  • ул. Алтынсарина 1/1.