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Обновленный план работ, из-за которых будут отключать свет, сообщили в Костанайской горэлектросети

20 апреля 2022, 09:31 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети распространила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца этой недели в пяти районах города будут проводить техническое обслуживание подстанций. Еще в одном районе работы на высоковольтных линиях продлятся до 27 апреля.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с проводящимися работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 27 апреля 10:00 до 17:00

  • детский сад «Маленькая страна».

Частный сектор:

  • ул. Шевченко 32-50, 46/2,48/1-48/10,
  • ул. Пролетарская 27-46,
  • пр. Абая 232-240,
  • ул. Каирбекова 133-175,
  • пр. Назарбаева 29-35,
  • ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3.

РК-1-2 (техническое обслуживание подстанции) район Складской

20 апреля 10:00 до 17:00

  • ТОО «Калкан»,
  •  ТД «Адал»,
  • ТОО «АБЗ»,
  • ТОО «Сапсан-Кост»,
  • ИП Паненко.

ТП-0100 (техническое обслуживание подстанции)

20 и 21 апреля 10:00 до 18:00

  • ясли-сад № 6.

Спальный сектор:

  • 4 мкр. 4 д. 1,2

Дачи КСК (техническое обслуживание подстанции)

21 апреля 10:00 до 18:00

  • ГЭК -20 «Спартак»,
  • дачи «Текстильщик-2»,
  • детский сад «Академия радости».

РП-10 (техническое обслуживание подстанции)

22 апреля 10:00 до 19:00

  • ТОО «Агромельпром»,
  • ИП Казиева,
  • ИП Алембаев,
  • ТОО «Стройстиль»,
  • ТД «DWT».

КТП-687 (техническое обслуживание подстанции)

22 апреля 10:30 до 18:00

  • ТОО «СТС-бетон»,
  • ТОО «Евразия-фудс»,
  • ТОО «Урал LTD»,
  • ТОО «ХлебСнаб»,
  • ИП Аветисян,
  • ИП Богдевич.

Частный сектор:

  • ул. Пикетная,
  • ул. Мостовая,
  • ул. Сарбайская,
  • ул. Линейная.