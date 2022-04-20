План работ Костанайской горэлектросети распространила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца этой недели в пяти районах города будут проводить техническое обслуживание подстанций. Еще в одном районе работы на высоковольтных линиях продлятся до 27 апреля.

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В связи с проводящимися работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 27 апреля 10:00 до 17:00

детский сад «Маленькая страна».

Частный сектор:

ул. Шевченко 32-50, 46/2,48/1-48/10,

ул. Пролетарская 27-46,

пр. Абая 232-240,

ул. Каирбекова 133-175,

пр. Назарбаева 29-35,

ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3.

РК-1-2 (техническое обслуживание подстанции) район Складской

20 апреля 10:00 до 17:00

ТОО «Калкан»,

ТД «Адал»,

ТОО «АБЗ»,

ТОО «Сапсан-Кост»,

ИП Паненко.

ТП-0100 (техническое обслуживание подстанции)

20 и 21 апреля 10:00 до 18:00

ясли-сад № 6.

Спальный сектор:

4 мкр. 4 д. 1,2

Дачи КСК (техническое обслуживание подстанции)

21 апреля 10:00 до 18:00

ГЭК -20 «Спартак»,

дачи «Текстильщик-2»,

детский сад «Академия радости».

РП-10 (техническое обслуживание подстанции)

22 апреля 10:00 до 19:00

ТОО «Агромельпром»,

ИП Казиева,

ИП Алембаев,

ТОО «Стройстиль»,

ТД «DWT».

КТП-687 (техническое обслуживание подстанции)

22 апреля 10:30 до 18:00

ТОО «СТС-бетон»,

ТОО «Евразия-фудс»,

ТОО «Урал LTD»,

ТОО «ХлебСнаб»,

ИП Аветисян,

ИП Богдевич.

Частный сектор: