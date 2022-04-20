Обновленный план работ, из-за которых будут отключать свет, сообщили в Костанайской горэлектросети
План работ Костанайской горэлектросети распространила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца этой недели в пяти районах города будут проводить техническое обслуживание подстанций. Еще в одном районе работы на высоковольтных линиях продлятся до 27 апреля.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с проводящимися работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 20 по 27 апреля 10:00 до 17:00
- детский сад «Маленькая страна».
Частный сектор:
- ул. Шевченко 32-50, 46/2,48/1-48/10,
- ул. Пролетарская 27-46,
- пр. Абая 232-240,
- ул. Каирбекова 133-175,
- пр. Назарбаева 29-35,
- ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3.
РК-1-2 (техническое обслуживание подстанции) район Складской
20 апреля 10:00 до 17:00
- ТОО «Калкан»,
- ТД «Адал»,
- ТОО «АБЗ»,
- ТОО «Сапсан-Кост»,
- ИП Паненко.
ТП-0100 (техническое обслуживание подстанции)
20 и 21 апреля 10:00 до 18:00
- ясли-сад № 6.
Спальный сектор:
- 4 мкр. 4 д. 1,2
Дачи КСК (техническое обслуживание подстанции)
21 апреля 10:00 до 18:00
- ГЭК -20 «Спартак»,
- дачи «Текстильщик-2»,
- детский сад «Академия радости».
РП-10 (техническое обслуживание подстанции)
22 апреля 10:00 до 19:00
- ТОО «Агромельпром»,
- ИП Казиева,
- ИП Алембаев,
- ТОО «Стройстиль»,
- ТД «DWT».
КТП-687 (техническое обслуживание подстанции)
22 апреля 10:30 до 18:00
- ТОО «СТС-бетон»,
- ТОО «Евразия-фудс»,
- ТОО «Урал LTD»,
- ТОО «ХлебСнаб»,
- ИП Аветисян,
- ИП Богдевич.
Частный сектор:
- ул. Пикетная,
- ул. Мостовая,
- ул. Сарбайская,
- ул. Линейная.
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