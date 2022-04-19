В Нур-Султане, на специально созданном грунтовом покрытии в зале Национального теннисного центра, прошли поединки матчевой встречи квалификационного раунда Кубка «Билли Джин Кинг» между теннисистками Казахстана и Германии.

Две победы в копилку сборной Казахстана принесла первая ракетка страны Елена Рыбакина / Фото ktf.kz

Победитель этого матча получал путевку в финальный этап Кубка «Билли Джин Кинг» - командного чемпионата мира среди женских сборных.

Сборная Казахстана вышла в квалификацию этого турнира, победив в апреле прошлого года в плей-офф в гостях команду Аргентины с общим счетом 3:2 и сохранив прописку в Мировой группе.

Казахстанско-немецкое противостояние было самым интригующим в квалификационном раунде, ведь сборная Германии регулярно выступает в этом турнире и является финалистом чемпионата мира 2014 года.

Первыми на корт вышли Юлия Путинцева, занимающая 52-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и бывшая первая ракетка мира в одиночном рейтинге Анжелика Кербер, находящаяся на 17-м месте среди лучших теннисисток мира. Ранее в личных противостояниях победительница трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Кербер дважды обыгрывала казахстанскую теннисистку: в октябре 2018-го в Люксембурге (6:3, 6:1) и в марте 2019 года в Индиан-Уэллсе (США) - 6:0, 6:2. Выиграла Кербер и первый сет в Нур-Султане со счетом 6:3. Во втором сете с таким же счетом победу одержала Путинцева, которая в решающем сете уступила сопернице всего два гейма - 6:2 и, взяв реванш за предыдущие поражения, вывела Казахстан вперед.

Для Путинцевой это был 15-й выигранный матч в одиночном разряде в составе сборной страны. По количеству побед она обошла нынешнего капитана команды Ярославу Шведову и Зарину Дияс (по 14 побед) и установила рекорд в сборной Казахстана в одиночном разряде.

Юлия Путинцева, выиграв 15-й матч в одиночном разряде, установила рекорд в сборной Казахстана / Фото ktf.kz

Во втором матче квалификации первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 19-е место мирового рейтинга, встречалась с победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США, 2020 г.) и в миксте (Открытый чемпионат США, 2016 г.) Лаурой Зигемунд. Теннисистки прежде встречались три раза - в 2019 году дважды побеждала Рыбакина на турнирах в США и в Люксембурге, а в прошлом году немка праздновала победу в Дохе (Катар). В столице республики казахстанка позволила сопернице взять в матче всего лишь один гейм, выиграв за 1 час и 12 минут со счетом 2:0 (6:0 и 6:1).

В третьем поединке впервые в карьере сыграли между собой лидеры своих сборных Елена Рыбакина и Анжелика Кербер. Первый сет выиграла немецкая теннисистка - 6:4. Затем казахстанка сравняла счет, выиграв второй сет - 6:3. В третьем сете Кербер вела в счете 5:3, однако Рыбакина смогла переломить ход поединка и, выиграв четыре гейма подряд, одержала победу - 7:5, принеся досрочную победу сборной Казахстана в матчевой встрече и первую в истории казахстанского тенниса путевку в финал Кубка «Билли Джин Кинг», который пройдет в этом году с 8 по 13 ноября.

В остальных квалификационных матчах побед добились сборные Италии, США, Чехии, Канады, Нидерландов и Польши. Сборная Бельгия автоматически прошла в финальную часть из-за отмены ее матча с теннисистками Беларуси.

Всего же в финальной части выступят 12 команд. Швейцария прошла в нее как финалист прошлогоднего турнира, путевки без отборочных матчей получили сборные Австралии, Словакии и Бельгии. Кроме этого, получит wild card еще одна сборная - хозяйка финального турнира.