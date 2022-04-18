Расписание движения автобусов к городскому кладбищу и на некоторые дачи стало известно в Костанае
Расписание движения маршрута № 42, который традиционно ходит к городскому кладбищу, расположенному в районе аэропорта, а также дачных автобусов №№ 113, 113А и 113Б опубликовала служба IKomek в своем Instagram-аккаунте.
Фото из архива "НГ"
Городские маршруты №№ 7 и 8, которые также заезжают и в дачные сообщества, будут курсировать по своему прежнему расписанию.
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Маршрут
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Место и время отправления
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№ 42 (с 1 мая)
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Остановка «Рабочая» - 10.00
Кладбище – 14.00
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№ 113
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55-й магазин - 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 16.25, 17.25, 18.25
СО «Пригородное» - 10.00, 11.0, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00
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№ 113А
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Ж/д вокзал – 13.20
Автоколонна – 13.30
СХИ – 13.50
СО «Пригородное» - 14.20
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№ 113Б
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СО «Геолог» - 14.30
95-й магазин – 14.50
СХИ – 15.10
СО «Пригородное» - 15.40
Жители города в комментариях также интересовались расписанием маршрутов №№ 108 и 114, но во всех случаях IKomek просили эти вопросы адресовать перевозчикам по номерам 8-777-792-27-97 и 25-66-00 соответственно.
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