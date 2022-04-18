Расписание движения маршрута № 42, который традиционно ходит к городскому кладбищу, расположенному в районе аэропорта, а также дачных автобусов №№ 113, 113А и 113Б опубликовала служба IKomek в своем Instagram-аккаунте.

Фото из архива "НГ"

Городские маршруты №№ 7 и 8, которые также заезжают и в дачные сообщества, будут курсировать по своему прежнему расписанию.

Маршрут Место и время отправления № 42 (с 1 мая) Остановка «Рабочая» - 10.00 Кладбище – 14.00 № 113 55-й магазин - 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 16.25, 17.25, 18.25 СО «Пригородное» - 10.00, 11.0, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00 № 113А Ж/д вокзал – 13.20 Автоколонна – 13.30 СХИ – 13.50 СО «Пригородное» - 14.20 № 113Б СО «Геолог» - 14.30 95-й магазин – 14.50 СХИ – 15.10 СО «Пригородное» - 15.40

Жители города в комментариях также интересовались расписанием маршрутов №№ 108 и 114, но во всех случаях IKomek просили эти вопросы адресовать перевозчикам по номерам 8-777-792-27-97 и 25-66-00 соответственно.