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Расписание движения автобусов к городскому кладбищу и на некоторые дачи стало известно в Костанае

18 апреля 2022, 11:17 |  ЖКХ

Расписание движения маршрута № 42, который традиционно ходит к городскому кладбищу, расположенному в районе аэропорта, а также дачных автобусов №№ 113, 113А и 113Б опубликовала служба IKomek  в своем Instagram-аккаунте.

Фото из архива "НГ"

Городские маршруты №№ 7 и 8, которые также заезжают и в дачные сообщества, будут курсировать по своему прежнему расписанию.

Маршрут

Место и время отправления

№ 42 (с 1 мая)

Остановка «Рабочая» - 10.00

Кладбище – 14.00

№ 113

55-й магазин - 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 16.25, 17.25, 18.25

СО «Пригородное» - 10.00, 11.0, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 113А

Ж/д вокзал – 13.20

Автоколонна – 13.30

СХИ – 13.50

СО «Пригородное» - 14.20

№ 113Б

СО «Геолог» - 14.30

95-й магазин – 14.50

СХИ – 15.10

СО «Пригородное» - 15.40

Жители города в комментариях также интересовались расписанием маршрутов №№ 108 и 114, но во всех случаях IKomek просили эти вопросы адресовать перевозчикам по номерам 8-777-792-27-97 и 25-66-00 соответственно.