План работ Костанайской горэлектросети на будущую неделю опубликовала служба IKomek в своем Instagram. С 18 по 22 апреля работы по техническому обслуживанию подстанций и на высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com



В этот период отключение электроэнергии коснется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

18 апреля с 10.00 до 20.00

ТОО "Агромельпром" ,

ИП Казиева,

ИП Алембаев.

с 18 по 22 апреля с 10.00 до 17.00

Частный сектор:

ул. Шевченко 32-50, 46/2, 48/1-48/10,

ул. Пролетарская 37-45,

пр. Абая 232-240

20 апреля с 10.00 до 17.00

ТОО "Калкан",

ТД "Адал",

ТОО "АБЗ",

ТОО "Сапсан-Кост",

ИП Паненко

20 и 21 апреля с 10.00 до 18.00

Ясли-сад №6.

Спальный сектор:

мкрн. 4 - 1, 2.

21 апреля с10.00 до 18.00