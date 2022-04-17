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У кого отключат электроэнергию на следующей неделе?

17 апреля 2022, 17:11 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети на будущую неделю опубликовала служба IKomek в своем Instagram. С 18 по 22 апреля работы по техническому обслуживанию подстанций и на высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В этот период отключение электроэнергии коснется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

18 апреля с 10.00 до 20.00

  • ТОО "Агромельпром" ,
  • ИП Казиева,
  • ИП Алембаев.

с 18 по 22 апреля с  10.00 до 17.00

Частный сектор:

  • ул. Шевченко 32-50, 46/2, 48/1-48/10,
  • ул. Пролетарская 37-45,
  • пр. Абая 232-240

20 апреля с 10.00 до 17.00

  • ТОО "Калкан",
  • ТД "Адал",
  • ТОО "АБЗ",
  • ТОО "Сапсан-Кост",
  • ИП Паненко

20 и 21 апреля с 10.00 до 18.00

  • Ясли-сад №6.

Спальный сектор:

  •  мкрн. 4 - 1, 2.

21 апреля с10.00 до 18.00

  • ГЭК-20 "Спартак",
  • дачи "Текстильщик-2",
  • д/с "Академия радости".