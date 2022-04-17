У кого отключат электроэнергию на следующей неделе?
17 апреля 2022, 17:11 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети на будущую неделю опубликовала служба IKomek в своем Instagram. С 18 по 22 апреля работы по техническому обслуживанию подстанций и на высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В этот период отключение электроэнергии коснется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
18 апреля с 10.00 до 20.00
- ТОО "Агромельпром" ,
- ИП Казиева,
- ИП Алембаев.
с 18 по 22 апреля с 10.00 до 17.00
Частный сектор:
- ул. Шевченко 32-50, 46/2, 48/1-48/10,
- ул. Пролетарская 37-45,
- пр. Абая 232-240
20 апреля с 10.00 до 17.00
- ТОО "Калкан",
- ТД "Адал",
- ТОО "АБЗ",
- ТОО "Сапсан-Кост",
- ИП Паненко
20 и 21 апреля с 10.00 до 18.00
- Ясли-сад №6.
Спальный сектор:
- мкрн. 4 - 1, 2.
21 апреля с10.00 до 18.00
- ГЭК-20 "Спартак",
- дачи "Текстильщик-2",
- д/с "Академия радости".
Последние новости
17.04.22 16:03 Показать север! Костанайский видеограф отказался от свадебных съемок и набирает команду для фильма о родном крае
17.04.22 12:58 Скорее потеряли, чем приобрели - Как «Тобол» упустил победу в матче чемпионата Казахстана с нереализованным пенальти и автоголом
17.04.22 09:39 Николай ВОРОНИН: Кто хозяин в стране?
17.04.22 08:07 «Дети рисуют Мир» - Выставка работ учащихся школы им. А. И. Никифорова открылась в Костанае
16.04.22 18:20 Какие мобильные переводы могут посчитать доходом с 15 апреля
16.04.22 13:43 Пьяный за рулем служебного автомобиля - Дело замруководителя управления энергетики рассмотрел совет по этике в Костанае
16.04.22 10:15 Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
16.04.22 08:08 "Работаем на перспективу" - Команда Костаная дебютировала на чемпионате РК по баскетболу в Высшей лиге
15.04.22 19:39 "С Зиннатуллиным я общался, это не секрет" - По делу директора КТЭК дал показания подсудимый предприниматель
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.