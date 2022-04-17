Матч в Костанае между «Тоболом» и «Кайратом» был центральным в 6-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Был ли офсайд? Мяч уже отлетел от ноги Жарко Томашевича, а Игорь Сергеев еще находился на одной линии с защитником гостей Виктором Васиным… / Скриншот трансляции

Действующий чемпион Казахстана «Тобол» и победитель национального первенства 2020 года «Кайрат» и в этом сезоне находятся в лидирующей тройке. Алматинцы с 11 очками после пяти туров возглавляли турнирную таблицу, опережая на одно очко идущих третьими костанайцев.

История взаимоотношений «Тобола» и «Кайрата» в рамках чемпионатов Казахстана до этой встречи насчитывала 59 игр, в которых костанайский клуб одержал 21 победу, алматинский - 24, еще 14 матчей завершились вничью. При этом «Тобол» забил 78 голов и пропустил 93. В матчах на своем поле костанайцы выглядят предпочтительнее алматинцев, одержав в 28 играх 15 побед и уступив в 6-ти при разнице мячей 51-36 в свою пользу.

Из-за дисквалификации за удаление в матче с «Ордабасы» поединок пропускал защитник «Тобола» Александр Марочкин. С учетом этого тройку центральных защитников в о встрече с «Кайратом» составили черногорец Жарко Томашевич, Сергей Малый и северомакедонец Душан Йованчич, а по краям играли Владислав Васильев и Багдат Каиров. В опорную зону вышли Самат Жарынбетов и Асхат Тагыберген, португалец Рубен Бриджидо и сербский легионер Зоран Тошич поддерживали впереди узбекистанского нападающего Игоря Сергеева, а место в воротах занял Александр Мокин.

Для подопечных Александра Москаленко, имевших большое желание реабилитироваться перед болельщиками за поражение в Шымкенте, начало матча получилось весьма неудачным. Уже на 8-й минуте при розыгрыше первого углового удара у ворот «Тобола» гости открыли счет. Сделал это после навесной подачи слева капитана «Кайрата», португальского легионера Рикарду Алвеша находившийся в центре в двух метрах от линии вратарской площадки испанский нападающий гостей Хосе Канте, пробивший головой в прыжке. Отскочивший от газона мяч влетел в левый от бросившегося за ним Мокиным угол ворот, а этот гол стал первым, пропущенным «Тоболом» на своем поле в текущем сезоне.

Весьма опасным получился у гостей и розыгрыш на 14-й минуте углового удара на этом же краю атаки. На этот раз подачу своего капитана замыкал ударом с лету справа бразильский нападающий Жоао Пауло. Мяч попал к находившемуся у дальней штанги защитнику Дамиру Касабулату. Однако первый удар у того не получился, зато никто ему не успел помешать нанести и повторный удар в падении через себя из пределов вратарской площадки, но мяч пролетел над перекладиной.

На 20-й минуте мяч побывал и в сетке ворот «Кайрата». Случилось это после атаки по левому краю и результативной передачи Сергеева в центр ворвавшемуся в штрафную площадь Тошичу. Но боковой арбитр зафиксировал положение «вне игры» у узбекистанского форварда в момент, когда к тому отлетел мяч от ноги Томашевича.

«Тобол» к этому моменту стал чаще атаковать и на 28-й минуте получивший передачу у левого угла штрафной площади Бриджидо обыграл трех игроков «Кайрата» и сделал прострел с острого угла, но мяч был выбит на угловой.

Через две минуты еще один опасный момент у ворот гостей завершился угловым ударом, после розыгрыша которого игра перешла на правый край атаки «Тобола». Мяч после нескольких передач оказался у Тошича, который вошел в штрафную площадь, у угла вратарской площадки переиграл Арсена Буранчиева и российского защитника «Кайрата» Виктора Васина, но был сбит Канте.

Назначенный за это нарушение пенальти попытался реализовать Тагыберген, но голкипер гостей Данил Устименко угадал направление удара капитана «Тобола» и отбил мяч на угловой. После подачи от правого углового флажка вратарь кулаками отбил мяч, который отлетел к Жарымбетову, а после удара того попал в ногу Васильеву и был накрыт Устименко.

«Тобол» еще больше усилил атакующие действия, и на последних секундах компенсированного к первому тайму времени заработал штрафной удар на левом краю в 30-ти метрах от ворот. Выполненную оттуда навесную подачу Тагыбергена в центр штрафной площади замкнул в высоком прыжке Малый, пославший мяч головой по недоступной для голкипера траектории точно в левый верхний угол ворот - 1:1, а «Кайрат» таким образом пропустил первый в этом чемпионате гол в гостях.

Сергей Малый (№25) сравнивает счет / Скриншот трансляции

Во втором тайме хозяева были намного активнее соперника, вступая в борьбу за мяч на чужой половине поля. И на 72-й минуте, во время очередной атаки «Тобола», Андрей Ульшин остановил проход по центру Бриджидо, сбив его в метре от штрафной площади. Назначенный за это нарушение штрафной удар великолепно исполнил Тошич, пробив впритирку над выстроенной «стенкой» точно в правый верхний угол ворот - 2:1.

Зоран Тошич (слева) ударом со штрафного выводит «Тобол» вперед / Скриншот трансляции

Минут через пять гости могли восстановить равновесие, но удар Пауло в борьбе с Малым из района левого угла вратарской площадки в дальний угол ворот парировал Мокин.

К основному времени матча было добавлено 6 минут, но встреча продлилась еще 3 минуты. А на исходе 99-й минуты игры гости заработали штрафной улар на правом краю атаки, после розыгрыша которого Васильев в прыжке срезал мяч головой в сетку собственных ворот - 2:2.

Наставник «Кайрата» Курбан БЕРДЫЕВ признался после матча, что «Тобол» имел явное преимущество:

- Матч с «Тоболом» выдался для нас достаточно сложным. В первую очередь из-за того, что в составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Не случайно эта команда является действующим чемпионом. Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили «Тоболу» иметь явное преимущество над нами. Особенно во втором тайме.

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО прокомментировал ничейный результат:



- В первую очередь,слова благодарности болельщикам и фанатскому корпусу за созданную атмосферу на стадионе. По игре можно сказать, что мы потеряли очки, нежели приобрели. Создав столько моментов в атаке, надо забивать на один гол больше, чем пропускаешь.

После боевой ничьи «Тобол» сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице, а «Кайрат» пропустил вперед «Каспий», который на последних минутах вырвал в Актау победу над «Атырау» (2:1) и на одно очко опередил алматинцев. Однако внести коррективы в турнирное положение может идущий пока и на четвертом месте с 10 очкам «Шахтер», который провел четыре матча и сегодня играет в гостях с «Таразом».

Следующий матч «Тобол» проведет 22 апреля в гостях с «Атырау», а 26 апреля примет на своем поле «Астану», которая неожиданно проиграла в этом туре в Уральске «Акжайыку» (0:1).