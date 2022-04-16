В центральном матче шестого тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с алматинским «Кайратом», пишет Sports.kz.

Уже на восьмой минуте после подачи углового счет ударом головой открыл Хосе Канте, позже он заработал пенальти уже в свои ворота, сфолив на Зоране Тошиче, партнера спас Данил Устименко, отбивший удар с точки Асхата Тагыбергена.

Тем не менее, в компенсированное к первой воловине время Сергей Малый ударом головой выровнял положение.

Во второй половине оба коллектива шли за победой, костанайцы больше времени владели мячом, алматинцы старались убегать на контратаках. В штрафной реализовал Зоран Тошич, а итог на 99-й минуте подвел автоголом Владислав Васильев. 2:2 - ничья.

Теперь у «Тобола» стало 11 очков, а у «Кайрата» на одно больше, оба клуба в лидерах турнирной таблицы.

«Тобол» — «Кайрат» 2:2 (1:1)

Голы: Канте 8 (0:1), Малый 45+2 (1:1), Тошич 72 (2:1), Васмльев автогол 99 (2:2)

Нереализованный пенальти: Тагыберген 34 (вратарь)

Удаление: Буранчиев 90+5.