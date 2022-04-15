В первый день мая в бразильском городе Кашиас-ду-Сул стартуют ХХIV летние Сурдлимпийские игры - международное мультиспортивное мероприятие для людей с нарушениями слуха, организованное Международным комитетом спорта глухих (ICSD).





Абылай Буркитбай, Канат Конкубаев и Данияр Искендиров примут участие в XXIV Сурдлимпийских играх / Фото vk.com/invasportkostanay

Ожидается, что в Сурдлимпиаде, которая впервые в истории пройдет в Южной Америке, примут участие около 3 000 атлетов из более чем 90 стран.

Казахстан в Бразилии будут представлять 67 спортсменов. В программу Сурдлимпийских игр включены соревнования по 21 виду спорта, в восьми из которых выступят казахстанские спортсмены.

В соревнованиях по настольному теннису нашу страну будут представлять три костанайских мастера маленькой ракетки. Это воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области заслуженные мастера спорта Канат Конкубаев и Данияр Искендиров и мастер спорта РК Абылай Буркитбай, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Серика Даниярова и Гаипа Даниярова.

Все три теннисиста входят в состав костанайской команды «Deaf», которая возглавляет турнирную таблицу открытого командного чемпионата Республики Казахстан по настольному теннису во второй лиге, одержав в девяти матчах девять побед в прошедшем в Алматы первом туре.

Канат Конкубаев, Данияр Искендиров и Гаип Данияров на предыдущей Сурдлимпиаде, прошедшей в 2017 году в турецком Самcуне, стали обладателями бронзовых наград в командных соревнованиях по настольному теннису. Всего казахстанские сурдлимпийцы на тех соревнованиях заняли одно первое, одно второе и пять третьих мест.