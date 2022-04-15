Церемония прошла сегодня, 15 апреля, на плацу перед департаментом полиции. Начальник ДП Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ объявлял в микрофон имена героев, они пожимали ему руку и получали награды под аккомпанемент полицейского духового оркестра.

- За проявленную гражданскую позицию, активное участие в обеспечении охраны общественного порядка и задержании преступников наградить Данияра Мукашева ценным подарком, - зачитал приказ Омарбеков. - Вручить ему наручные часы с логотипом МВД РК.

Данияр Мукашев задержал двух парней, угрожавших кассиру ножом

Мукашев 12 февраля 2022 года задержал двух парней, угрожавших перочинным ножом кассиру магазина «Доброцен». Молодые люди требовали продать им спиртное. Им объяснили, что до 12 часов продажа запрещена. Однако они, взяли бутылку водки и прошли на кассу. Один из парней достал нож и стал угрожать кассиру. Сотрудник магазина Данияр Мукашев подбежал, повалив обоих мужчин на пол и удерживал до приезда наряда полиции.

Костанаец Дамир Жусупбеков 12 апреля спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в районе КЖБИ.

Дамир Жусупбеков спас девушку от суицида

- Проезжал на машине, остановился, подошел и стал говорить с ней, успокоил и помог выбраться, предотвратил суицид, - рассказал Ерлан Омарбеков. - О случившемся Дамир сразу же сообщил на пульт оператора «102».

Жусупбекова наградили памятными часами за проявленную бдительность и образцовое исполнение гражданского долга.

- С 2017 года ДП Костанайской области в поиске безвести пропавших активное содействие оказывают волонтеры добровольных поисково-спасательных отрядов «Регион-10», «ДОС» и «Барс», - сообщил Омарбеков. - За этот период было разыскано более 200 человек. Также они оказывают помощь в проведении профилактических мероприятий.

Асем Шампеисовой начальник ДП Костанайской области вручил грамоту и цветы

За содействие в поисках без вести пропавших грамотами ДП Костанайской области награждены участница добровольно спасательного отряда «Барс» Асем Шампеисова, координатор поисково-спасательного отряда «ДОС» Вячеслав Степанец и волонтер добровольного поисково-спасательного отряда «Регион-10» Лариса Галкина.

Фото Андрея СКИБЫ