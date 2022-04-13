О новых работах Костанайской горэлектросети, которые планируются до конца этой недели, сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В предыдущий график добавились работы на высоковольтных линиях и техническое обслуживание подстанции еще в двух районах города.

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В связи с этим 14 и 15 апреля электроэнергия будет отключена у потребителей частного сектора и спальных районов.

КТП-3 (техническое обслуживание подстанции)

14 апреля 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

ул. Бородина 170,172,174.

Частный сектор:

ул. Шипина 156/1-156/12, 154/1-154/6,

ул. Летунова 147-224, 181/4-181/29,

ул. Валиханова 77-90,

ул. Шаяхметова 144-170.

Светофор:

ул. Бородина – ул. Валиханова

КТП-213 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

14 апреля 10:00 до 16:00

Частный сектор:

ул. Колесная 1-15,

ул. Красный Кузнец 1а, 1-5, 3/1-3/17

ТП-45 (техническое обслуживание подстанции)

15 апреля 10:00 до 20:00

школа № 18,

детский сад «Болашак».

Спальный сектор: