У кого еще отключат свет на этой неделе в Костанае?
13 апреля 2022, 10:56 | ЖКХ
О новых работах Костанайской горэлектросети, которые планируются до конца этой недели, сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В предыдущий график добавились работы на высоковольтных линиях и техническое обслуживание подстанции еще в двух районах города.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с этим 14 и 15 апреля электроэнергия будет отключена у потребителей частного сектора и спальных районов.
КТП-3 (техническое обслуживание подстанции)
14 апреля 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Бородина 170,172,174.
Частный сектор:
- ул. Шипина 156/1-156/12, 154/1-154/6,
- ул. Летунова 147-224, 181/4-181/29,
- ул. Валиханова 77-90,
- ул. Шаяхметова 144-170.
Светофор:
- ул. Бородина – ул. Валиханова
КТП-213 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
14 апреля 10:00 до 16:00
Частный сектор:
- ул. Колесная 1-15,
- ул. Красный Кузнец 1а, 1-5, 3/1-3/17
ТП-45 (техническое обслуживание подстанции)
15 апреля 10:00 до 20:00
- школа № 18,
- детский сад «Болашак».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 30 Б.
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