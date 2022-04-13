Прием практических экзаменов полностью приостановили в спецЦОНе Костаная
13 апреля 2022, 09:38 | Государство
Причина - в неработающей системе. Об этом сообщили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.
- По техническим причинам прием практического экзамена на автодроме СпецЦОНа Костаная приостановлен. Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности системы. О возобновлении приема в СпецЦОНе будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - сказано в сообщении филиала.
Последние новости
13.04.22 14:00 Есть вода, но какой ценой? - Три улицы в Рудном утопают в грязи после прокладки водопровода
13.04.22 10:56 У кого еще отключат свет на этой неделе в Костанае?
13.04.22 10:45 Победа над собой и обстоятельствами - Лучших спортсменов и тренеров 2021 года наградили в Костанае
13.04.22 09:20 Женщину убили в своей квартире в Лисаковске
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.