Архимед Мухамбетов встретится с народом в пяти районах. Как задать вопросы?
13 апреля 2022, 09:28 | Государство
Встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с населением Аулиекольского и Карасуского районов пройдет 20 апреля, Денисовского и Камыстинского - 22 апреля, Наурзумского района - 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Фото из архива "НГ"
Встречи пройдут в рамках исполнения Указа Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года № 826 «О проведении встреч акимов с населением».
Вопросы и предложения можно отправить посредством Telegram и WhatsApp-чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), на аккаунт страницы акима области в Instagram с хештегом #вопросы_на_встречу_акима (https://instagram.com/arkhimed_mukhambetov).
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