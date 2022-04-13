Президент Казахстана предложил выбирать 30% состава мажилиса, маслихатов областей и городов республиканского значения на мажоритарной основе (по округам) и 70% по партийным спискам. Повысит ли такая «смешанная модель» доверие к избирательной системе? Да. Избиратели будут голосовать за программы не только партий, но и кандидатов.

Да. Мажоритарные депутаты будут больше заботиться о населении своего округа.

Нет. Число мажоритарных и партийных депутатов должно быть одинаковым.

Нет. Для повышения доверия нужно менять систему подсчета голосов.

