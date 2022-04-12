Соперником рудненского мини-футбольного клуба «Аят» в матчах 29 и 30 туров чемпионата Казахстана по футзалу стал кокшетауский «Окжетпес». Игры прошли в Рудном, на площадке спортивного комплекса «Аят-Арена».

Рудненский «Аят» уступает в чемпионате РК по футзалу только «Кайрату» / Фото kazfootball.kz

Команды уже встречались в этом чемпионате в конце декабря в Кокшетау, где хозяева дважды уступили с минимальной разницей в счете - 2:3 и 3:4.

Первую домашнюю игру с «Окжетпесом» рудничане начали очень уверенно, проведя в ворота гостей в первом тайме пять безответных мячей. На 8-й минуте счет открыл бразильский легионер «Аята» Леандерсон, в следующую минуту отличились Азат Валиуллин и Данил Карпюк, а на 14-й минуте еще два гола забили Вадим Булдин и Антон Рындин.

В начале второго тайма Ринат Турегазин довел счет до 6:0, а в середине второй двадцатиминутки гостям удалось провести два ответных мяча усилиями Серикжана Тайкенова и Санжара Смагула.

Первый тайм повторного поединка получился менее результативным. На 5-й минуте счет открыл бразильский легионер «Аята» Жеже, а через минуту удвоил преимущество рудненского клуба Турегазин.

После перерыва, в течение 25-й минуты Турегазин отличился еще дважды, оформив хет-трик. Затем на 27-й минуте Карпюк сделал счет 5:0 в пользу «Аята». Продолжил разгром «Окжетпеса» через минуту Валиуллин.

Но и это было не все. На 34-й минуте Карпюк оформил дубль и буквально в следующей атаке Леандерсон в восьмой раз огорчил голкипера гостей Мухамадию Ахмадеева. А на 37-й минуте Турегазин, оформив покер и забив 125 гол «Аята» в этом чемпионате, поставил точку в матче - 9:0.

Больше голов (10) в этом чемпионате рудничане забивали только участнику еврокубков «Атырау». Атырауский клуб же в прошедших двух тура поделил очки в гостевых матчах с занимающим пятое место «Актобе» (34 очка) - 3:6, 5:2 и теперь отстает от набравшего после 28 игр 57 очков и идущего вторым «Аята» на три очка. Лидер чемпионата «Кайрат», бывший свободным в этих турах от игр, имеет в своем активе 65 очков после 26 матчей.

В этих турах занимающие четвертую и шестую строчки в турнирной таблице соответственно актауский «Каспий» (45 очков) и уральский «Байтерек» (30 очков) поделили очки в Уральске - 2:0, 3:4. А еще в одном противостоянии победитель не был выявлен - в столице «Нур-Султан» (25 очков) и актобинский «Рахмет» (21 очко) оба матча завершили вничью (2:2 и 4:4). Замыкает турнирную таблицу «Окжетпес».