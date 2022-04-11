Пропавшего костанайца нашли мертвым в садовом обществе
11 апреля 2022, 21:36 | Происшествия
Как сообщили сегодня в пресс-службе ДП Костанайской области, 10 апреля на территории садового общества «Текстильщик» жителем Костаная был обнаружен труп без вести пропавшего Мейрбека Жарылгасынова, который ушел из дома 17 марта.
Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Согласно предварительному заключению экспертизы, причиной смерти стал суицид.
По обстоятельствам суицида проводятся следственные действия.
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