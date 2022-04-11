Дежурные ЦОНы будут работать с 9.00 до 20.00, передает Informburo.kz.

В Казахстане вновь начали работать дежурные ЦОНы, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

"В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в стране госкорпорация "Правительство для граждан" приняла решение возобновить работу дежурных ЦОНов. Таким образом с 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9.00 до 20.00", – говорится в сообщении.

При этом остальные ЦОНы будут работать по будням с 9.00 до 18.00.