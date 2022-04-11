Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
11 апреля 2022, 11:20 | Государство
Дежурные ЦОНы будут работать с 9.00 до 20.00, передает Informburo.kz.
В Казахстане вновь начали работать дежурные ЦОНы, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
"В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в стране госкорпорация "Правительство для граждан" приняла решение возобновить работу дежурных ЦОНов. Таким образом с 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9.00 до 20.00", – говорится в сообщении.
При этом остальные ЦОНы будут работать по будням с 9.00 до 18.00.
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