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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

11 апреля 2022, 11:13 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на ближайшие дни в областном центре опубликовала пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait» на своем сайте.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Техническое обслуживание  подстанций станет причиной отключения потребителей частного сектора и спальных районов в двух района города.

ТП-452 (техническое обслуживание подстанции)

13 апреля 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • пр. Тауелсиздик 168,170.

Светофор:

  • ул. Урицкого – пр. Тауелсиздик

КТП-3 (техническое обслуживание подстанции)

14 апреля 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Бородина 170, 172, 174.

Частный сектор:

  • ул. Шипина 156/1-156/12, 154/1-154/6,
  • ул. Летунова 147-224, 181/4-181/29,
  • ул. Валиханова 77-90,
  • ул. Шаяхметова 144-170.

Светофор:

  • ул. Бородина – ул. Валиханова