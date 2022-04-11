У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
11 апреля 2022, 11:13 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на ближайшие дни в областном центре опубликовала пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait» на своем сайте.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Техническое обслуживание подстанций станет причиной отключения потребителей частного сектора и спальных районов в двух района города.
ТП-452 (техническое обслуживание подстанции)
13 апреля 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- пр. Тауелсиздик 168,170.
Светофор:
- ул. Урицкого – пр. Тауелсиздик
КТП-3 (техническое обслуживание подстанции)
14 апреля 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Бородина 170, 172, 174.
Частный сектор:
- ул. Шипина 156/1-156/12, 154/1-154/6,
- ул. Летунова 147-224, 181/4-181/29,
- ул. Валиханова 77-90,
- ул. Шаяхметова 144-170.
Светофор:
- ул. Бородина – ул. Валиханова
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