В Зерновом союзе уверены, что Правительство поддержит их предложения о внедрении учёта зерна и продуктов его переработки, чтобы бороться с теневым оборотом, передает Informburo.kz.

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ОЮЛ "Зерновой союз Казахстана" выступил с заявлением, в котором прокомментировал слова мукомолов о том, что запасов зерна в Казахстане осталось примерно на одну-полторы недели, после чего мельницы остановятся на неопределённый срок. По данным на 9 апреля, от 50 до 70% мельниц в регионах остановились, многие работают с колёс. Мукомолы заявили о необходимости ввести запрет на экспорт пшеницы и провести инвентаризацию остатков зерна.

В зерновом союзе напомнили, что до введения Россией запрета на экспорт пшеницы в страны ЕАЭС (действует с 15 марта по 30 июня 2022 года) наши мукомолы импортировали российскую пшеницу, цена которой была ниже казахстанской. В результате внутренняя цена на казахстанскую пшеницу поддерживалась в основном за счёт спроса зернотрейдеров.

"На первый взгляд, такое поведение мукомолов вполне рыночное, и желание заработать деньги – тоже понятное. Но, с другой стороны, в прошедшем сезоне и на протяжении нескольких месяцев текущего сезона наши мукомолы, активно импортируя российскую пшеницу, фактически финансировали российское зернопроизводство, предоставляя их фермерам стабильные доходы. Несмотря на это некоторые мукомолы не перестают обвинять казахстанских экспортёров пшеницы в поддержке мукомольной промышленности Узбекистана и Таджикистана. Предлагают ввести в Казахстане запрет и экспортные пошлины на пшеницу, чтобы экспортировать только муку и развивать мукомолье за счёт казахстанских зернопроизводителей и экспортеров", – сказано в заявлении союза.

Зерновой союз Казахстана прокомментировал каждый тезис мукомолов (цитируем полностью):

Первый. По данным мукомолов при стоимости пшеницы 168 тысяч тенге за тонну (с доставкой) стоимость тонны муки составит 224 тысячи тенге, а продавать её будут на внутреннем рынке по 235 тысяч тенге. При переводе стоимости пшеницы в стоимость муки мукомолами принят К=0,75. Для реализации муки на внутреннем рынке принята в расчёт нормативная прибыль мукомолов в размере 4,9%. Если исходить из расчёта мукомолов, то при сравнении экспортной цены на пшеницу и экспортной цены на муку К=0,75 должен сохраниться.

Но данные таможенной статистики показывают иную ситуацию:

Если в сезоне 2020/21 (июль-июнь) средняя экспортная цена на пшеницу составила 220 долларов, то с учётом К=0,75 и нормативной прибыли в 4,9% средняя экспортная цена на муку пшеничную должна была составить 305 долларов. Фактически она составила 280 долларов (-25 долларов на тонну).

В сезоне 2021/22 (июль-январь) средняя экспортная цена на пшеницу составила 259 долларов, с учётом К=0,75 и нормативной прибыли в 4,9% средняя экспортная цена на муку пшеничную должна составить 362 доллара. Фактически она составила 325 долларов (-37 долларов на тонну).

Если принять, что доходы от реализации отрубей покрывают расходы мукомолов на производство муки, то получается, что экспортные операции приносят казахстанским мукомолам чистый убыток в размере 25-37 долларов на каждой тонне.

Для сравнения рассмотрим эффективность экспорта российских мукомолов в Казахстан по данным таможенной статистики РФ:

В сезоне 2020/21 (июль-июнь) средняя экспортная цена на российскую пшеницу в Казахстан составила 160 долларов, с учётом К=0,75 и нормативной прибыли в 4,9% средняя экспортная цена на российскую муку пшеничную должна составить 223 доллара. Фактически она составила 345 долларов (+122 доллара на тонну).

В сезоне 2021/22 (июль-январь) средняя экспортная цена на российскую пшеницу в Казахстан составила 218 долларов, с учётом К=0,75 и нормативной прибыли в 4,9% средняя экспортная цена на российскую муку пшеничную должна составить 305 долларов. Фактически она составила 384 доллара (+79 долларов на тонну).

Таким образом российские мукомолы, поставляя муку в Казахстан, получают доход на каждой тонне от 79 до 122 долларов.

Второй. Мукомолы не могут купить пшеницу, потому что её нет. Запасы заканчиваются, производства останавливаются.

В этом сезоне сложилась не характерная для этого периода ситуация, при которой зерно в основном находится на складах зернопроизводителей. Поэтому запасы зернотрейдеров и мукомолов существенно ниже, по сравнению с аналогичным периодом за прошедшие 5 лет. Высокие цены на старте сезона позволили зернопроизводителям рассчитаться с кредиторами и сохранить ещё некоторые объёмы зерна в надежде продать его в дальнейшем по максимально возможной высокой цене. Запрет, введённый российским Правительством, а также анонсирование введения в Казахстане квоты на экспорт пшеницы и муки только вселяют уверенность у зернопроизводителей в повышении внутренней цены на пшеницу. К тому же значительная волатильность курса валюты в течение этого месяца не позволяет установиться равновесной цене на рынке.

На фоне кратного роста цен на ресурсы перед посевной кампанией желание зернопроизводителей частично компенсировать его за счёт высокой цены на пшеницу является таким же рыночным поведением, как и поведение мукомолов в этом сезоне долгое время предпочитавших российскую пшеницу казахстанской.

С учётом введения экспортных квот стабилизация внутренней цены на пшеницу ускорится и рынок в ближайшие 7-10 дней сформирует цену, удовлетворяющую и продавцов, и покупателей.

Третий. Мукомолы провели опрос зернопроизводителей и ставят под сомнение данные национальной статистики о наличии продовольственной пшеницы по состоянию на 1 марта 2022 года.

Результаты проведённого мукомолами опроса не могут рассматриваться в качестве истины в последней инстанции. Опрос проводился выборочно, вероятно, без какой-либо методики и составления протокола о результатах опроса. Не установлено альтернативное видение мукомолов об остатках пшеницы по состоянию 1 марта.

К выводам проведённого опроса можно относиться как к мнению отдельно взятой ассоциации, которое может быть ошибочным. При этом ничем не аргументированное сомнение мукомолов активно используется для обоснования введения запрета или пошлины. И в ассоциации скорее всего понимают, что в случае несостоятельности их сомнения никакой ответственности они не понесут за последствия необоснованно введённых пошлин или запрета.

Если исходить из данных национальной статистики о наличии продовольственной пшеницы на 1 марта в объёме 5,9 млн тонн и оценки экспорта с 1 марта по 15 апреля пшеницы и муки в зерновом эквиваленте в объёме 1,5 млн тонн, экспортной квоты на пшеницу и муку с 15 апреля по 15 июня в объёме 1,4 млн тонн в зерновом эквиваленте, внутреннем потреблении продовольственной пшеницы в апреле-сентябре в 1 млн тонн и переходящих на новый сезон запасов пшеницы в 1 млн тонн, то с 16 июня по 31 августа 2022 года экспортный потенциал пшеницы и муки в зерновом эквиваленте может составить дополнительно до 1 млн тонн.

Четвёртый. Мукомолы не конкурентоспособны с трейдерами, использующими наличный расчёт.

Деятельность недобросовестных трейдеров, создающих себе конкурентное преимущество за счёт нарушения законодательства, в том числе нелегального ввоза зерна, одинаково создает сложности как для мукомолов, так и для других зернотрейдеров. Действующий мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса формирует благоприятные условия для развития теневого рынка зерна.

Предложения Зернового союза о внедрении учёта зерна и продуктов его переработки, направленные на борьбу с теневым оборотом зерна, получили поддержку и будут рассмотрены государственными органами.

Ранее мукомолы просили снять ограничения на экспорт муки, которые планируется ввести с 15 апреля, ужесточить вывоз зерна путём полного запрета или введения экспортной пошлины, а также принять другие меры по поддержке зернопереработки.

В ответ в Минсельхозе заявили, что устанавливаемые квоты соответствуют средним значениям экспорта зерна и муки за последние три года.

"Цель этого квотирования – не допустить ажиотажного вывоза зерна и муки на фоне повышенного спроса на соседних рынках из-за того, что два ключевых игрока на зерновом рынке – Россия и Украина – можно сказать, выпали. К нам уже приходят импортёры из Турции, Пакистана. Иран, который традиционно ячмень грузил, уже до 2 млн тонн пшеницы заявляет к закупу. На фоне этого понятно, что бизнесменам будет выгодно продать по более высокой цене, и в последнюю очередь вы будете думать о продовольственной безопасности и насыщении внутреннего рынка", – сказал директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов.