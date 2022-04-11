Более 43% проверенных в Казахстане игрушек не соответствуют требованиям безопасности, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Перед продажей на территории Казахстана любой конструктор или плюшевый медвежонок должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности, содержащимся в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности игрушек". Однако это не даёт никаких гарантий.

"Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг за безопасностью игрушек. За два месяца 2022 года по республике они отобрали и исследовали 397 образцов, 173 из которых (43,5%) не соответствовали требованиям безопасности. Среди них всего одна игрушка отечественного производства, 16 (9,2%) – производства государств-членов ЕАЭС, 156 (90,1%) – производства других стран. В основном нарушения касались маркировки (100%), органолептических (3,4%) и санитарно-химических (8%) показателей. В составе игрушек производства Китая и Узбекистана обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана", – говорится в сообщении.

С реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек. Это те товары, которые реализовывались без документов и не соответствовали требованиям, в основном производства Китая: куклы, автомобильные трансформеры, наборы машинок, игрушки-антистрессы.

Уполномоченный орган – Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики – отозвал сертификаты соответствия, выданные на игрушки изготовителя Huoerguosiboqi international trading limited – мягкие игрушки, различные игрушки на батарейках, куклы, железные дороги, различные виды игрушечной транспортной техники, конструкторы различные, игрушечные музыкальные инструменты, игрушечные наборы мячей, игрушечные снаряжения, детская посуда, а также изготовителя SHANTOU HONGHU PLASTICS CO., LIMITED.