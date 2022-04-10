Матч пятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Шымкенте против местного «Ордабасы».

На этот матч костанайский клуб прибыл в роли лидера чемпионата и считался фаворитом встречи, оставаясь единственной командой, не пропускавшей голов в предыдущих четырех турах.

Борьбу за мяч ведут нападающий «Тобола» Айбар Жаксылыков и французский форвард «Ордабасы» Серж Ньюадзи / Фото kazfootball.kz

а и во всех предыдущих очных поединках в рамках чемпионатов Казахстана «Тобол» имел значительное преимущество над своим соперником, одержав в 47 матчах 24 победы при 12 ничейных исходах, забив 68 голов и пропустив 46. В Шымкенте команды встречались ранее 22 раза, при этом костанайцы одержали 10 побед с разницей мячей 29:23 в свою пользу, а хозяева - 10, и еще 6 матчей завершились вничью, одна из которых была зафиксирована в прошлом сезоне (1:1).

По сравнению с домашним матчем с «Тураном», в котором «Тобол» одержал победу со счетом 3:0, в стартовом составе костанайского клуба вместо сербского легионера Зорана Тошича появился Айбар Жаксылыков, который должен был оказывать поддержку узбекистанскому форварду Игорю Сергееву в линии атаки наряду с португальцем Рубеном Бриджидо. В остальных же линиях изменений у гостей не произошло, и на поле вышли голкипер Александр Мокин, защитники Владислав Васильев, черногорец Жарко Томашевич, Александр Марочкин, северомакедонец Алекса Аманович и Багдат Каиров, а также полузащитники Асхат Тагыберген и серб Душан Йованчич.

В начале встречи незначительным территориальным преимуществом завладели хозяева поля. На 8-й минуте они заработали штрафной удар метрах в 30-ти от ворот «Тобола», и после удара Эльхана Астанова Мокин в прыжке забрал мяч. Через три минуты, после атаки «Ордабасы» по левому флангу, Сагадат Турсынбай сделал навесную подачу в район дальней штанги, французский нападающий Серж Ньюадзи головой практически с лицевой линии сбросил мяч на набегавшего полузащитника из Кот-д’Ивуара Секу Думбию, который с линии вратарской площадки пробил в верхний угол ворот. Но удар получился несильным и Мокин легко забрал мяч.

На 17-й минуте Мокин ударом от ворот ввел мяч в игру, а возле центрального круга от ноги неудачно принявшего его Амановича он отлетел в сторону ворот гостей. Устремившийся к нему белорусский нападающий шымкентцев Всеволод Садовский у левого угла штрафной площади убежал от бросившегося ему навстречу Мокина, а затем сделал передачу в центр штрафной площади на Ньюадзи, который пробил по центру ворот.

Находившийся на линии ворот Марочкин отбил мяч плечом, но после длительного видеопросмотра арбитр в поле Багдат Абдуллаев из Каратау и судья VAR Булат Сариев из Уральска усмотрели в этом моменте игру рукой. За это нарушение последовало удаление защитника «Тобола» и назначение в ворота гостей 11-метровый штрафной удар.

Момент, приведший в пенальти в ворота «Тобола» / Скриншот трансляции

Пенальти реализовал Астанов, прервав сухую серию 40-летнего голкипера «Тобола», которая с учетом этого матча составила 476 минут. До этого Мокин пропускал последний раз 24 октября 2021 года в Костанае в матче с «Шахтером».

Пропустив гол, игроки костанайского клуба стали действовать значительно активнее, хотя на 35-й минуте хозяева могли удвоить счет после контратаки по левому краю. Астанов от лицевой линии отдал пас Ньюадзи, тот сделал передачу в центр Турсынбаю, который пробил по воротам низом. Однако Мокин успел среагировать и остановил мяч, буквально сев на него.

Через три минуты, во время атаки «Тобола» по левому краю, Йованчич сделал пас в штрафную площадь на рванувшегося туда Жаксылыкова, тот в прыжке переиграл голкипера «Ордабасы» Бекхана Шайзаду, пробив головой, но не попал в створ ворот. Еще через пару минут гости провели атаку по тому же краю, последовала передача в штрафную площадь на Сергеева, который отыгрался с находившимся рядом Бриджидо, но не дотянулся до мяча после ответной передачи.

А на 41-й минуте Томашевич все на том же левом краю при розыгрыше штрафного удара сделал передачу со своей половины поля к штрафной площади хозяев на Сергеева. В борьбе на «втором этаже» с нападающим «Тобола» Карам Султанов отбил мяч головой. Но его подобрал Бриджидо, технично переиграл Думбию и сделал навесную подачу в штрафную площадь на Сергеева, который грудью остановил мяч и, развернувшись к воротам, вторым касанием сильно пробил над голкипером под перекладину - 1:1.

Через мгновение португальский полузащитник «Тобола» Рубен Бриджидо сделает результативный пас / Фото kazfootball.kz

Однако равенство в счете продлилось лишь три минуты. После атаки «Ордабасы» левым флангом Самат Шамши пробил низом по воротам, а Ньюадзи в борьбе с защитниками в падении с линии вратарской площадки слегка подправил траекторию полета мяча, который влетел мимо бросившегося за ним Мокина в левый нижний от него угол.

В компенсированное к первому тайму время «Тобол» получил шанс сравнять счет. На третьей добавленной минуте гости перехватили мяч возле штрафной площади шымкентского клуба, и после трех передач мяч оказался в ногах Йованчича. Сербский полузащитник гостей вошел с ним справа в штрафную площадь, переиграл Султанова и с угла вратарской и перебросил мяч через вышедшего навстречу голкипера. Однако тот пролетел и над Шайзадой, и над перекладиной.

Во втором тайме, на исходе часа игры команды обменялись опасными моментами. Вначале при розыгрыше на правом краю штрафного удара в сторону ворот «Ордабасы» подачу Васильева замкнул Жаксылыков, пробив головой из пределов штрафной площади над перекладиной. В ответной же атаке по воротам гостей ударом из-за пределов штрафной площади отметился Астанов, но Мокин ликвидировал опасность.

А на 72-й минуте второй мяч побывал в сетке ворот «Ордабасы», после того как Васильев слева сделал длинную подачу в штрафную площадь на Сергеева, который отдал мяч в центр Жаксылыкову и, получив ответную передачу, поразил левый нижний угол ворот. Однако бригада арбитров системы видеопомощи VAR определила в этом моменте игру рукой при приеме мяча у Жаксылыкова, и главный судья встречи отменил взятие ворот.

На 85-й минуте еще один мяч влетел уже в ворота гостей. После удара низом слева из пределов штрафной площади Астанова Мокин отбил мяч, а тот от ноги оказавшегося рядом с воротами Ньюадзи попал в правую стойку ворот и вновь отлетел к французскому форварду хозяев, который повторным ударом поставил точку в матче - 3:1.

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО после матча был краток:

- Какой можно сделать комментарий? Мы не сыграли даже на 5-10 процентов от своих возможностей. Все наши планы разрушило удаление Марочкина. Не было сегодня нашей команды на поле.

Наставник «Ордабасы», белорусский специалист Александр СЕДНЕВ не скрывал радости:

- Мы победили сильную команду. Так сложился матч, что большую часть времени мы провели в большинстве. Но, повторю еще раз, эта победа ничего не означает и не говорит о нашей силе, а говорит лишь о нашем потенциале. «Тобол» - очень сильная команда и вызывает большое уважение. Желаю чемпиону страны удачи и успехов, в том числе и в еврокубках. Хочу поблагодарить своих ребят за игру и, конечно же, наших преданных болельщиков за горячую поддержку. Также желаю нашим футболистам побед, зрелости и веры в свои силы.

Потерпев первое поражение в чемпионате, «Тобол» опустился в турнирной таблице на вторую строчку, пропустив вперед «Кайрат», набравший 11 очков после победы на своем поле с минимальным счетом над «Каспием», который, как и «Тобол», имеет в своем активе 10 очков, но располагается ниже костанайцев из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. Столько же очков может набрать и «Шахтер», который в случае победы в этом туре на своем поле над «Махтааралом», поднимется на вторую строчку.