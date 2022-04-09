"Тобол" потерпел поражение в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче пятого тура костанайский клуб в Шымкентке встречался с "Ордабасы". Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Защитник гостей Александр Марочкин на 21-й минуте нарушил правила, за что получил красную карточку. А в ворота "Тобола" был назначен пенальти, который реализовал Эльхан Астанов.

Костанайцы отыгрались на 41-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева. Но уже на 44-й Серж Ньюиадзи вывел "Ордабасы" вперед. А на 85-й он оформил дубль и поставил точку во встрече.

Таким образом "Тобол" может лишиться лидерства в КПЛ уже сегодня, если идущий на втором месте "Каспий" наберет очки в матче с "Кайратом".