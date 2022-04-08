Перечень необходимых для отчёта документов сократили на 11 позиций, передает Informburo.kz.

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Преподавателям, столкнувшимся с такими фактами, необходимо обратиться в департамент высшего и послевузовского образования при МОН РК

Департамент высшего и послевузовского образования сократил перечень документов, которые требуются от вуза для отчётности, сообщил директор департамента Адлет Тойбаев.

Под сокращение попали сразу 11 форм отчётности, преподавателям вузов больше не нужно предоставлять следующие документы:

Ведомость учёта учебного времени работы преподавателей за каждый месяц (в часах и кредитах). Ведомость учёта учебного времени преподавателей за год (в часах и кредитах). Экзаменационная ведомость (для промежуточной аттестации обучающихся). Протоколы заседаний комиссий по проведению итоговой аттестации. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации о сдаче экзаменов (индивидуальный). Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о присвоении квалификации (сводный). Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации по рассмотрению выпускной работы (дипломного проекта) обучающегося. Экзаменационная ведомость. План работы кафедры. Зачётные книжки обучающихся. Бумажные журналы успеваемости.

Представитель МОН РК особо отметил сокращение плана работы кафедр, который состоял из 22 пунктов и включал в себя большой объём работы.

Департамент рекомендует вузам не создавать собственные бумажные виды отчётности, отменённые министерством, а полностью перейти на цифровую систему планирования и документооборота.

Несмотря на нововведения, в некоторых вузах до сих пор требуют от преподавателей лишние документы – бумажный журнал успеваемости, еженедельные/ежемесячные отчёты о проделанной работе и так далее, пишет глава департамента.

Преподавателям, столкнувшимся с такими фактами, необходимо обратиться в департамент высшего и послевузовского образования при МОН РК по следующим телефонам: