Встречи должны проводиться для демократизации общества и широкого вовлечения народа в процесс государственного управления, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением.

Цели указа – дальнейшая демократизация казахстанского общества, повышение информированности населения о проводимых в стране реформах, усиление ответственности и подотчётности исполнительных органов перед населением, широкое вовлечение народа в процесс государственного управления.

Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел) необходимо проводить в течение года регулярные встречи с населением.

Правительству должно будет утверждать график встреч ежегодно до 10 января.

Руководителям центральных исполнительных органов должны будут проводить встречу с населением вне графика в случае прогнозируемых либо возникших рисков ухудшения ситуации в курируемой сфере в том или ином регионе.

Встречи должны будут проходить с онлайн-трансляций и обязательной возможностью комментирования на официальных аккаунтах в социальных сетях. Доклад спикера должен занимать не более одной четверти от запланированного для встречи времени, остальная часть времени – в формате "вопросы-ответы".

До проведения встречи необходимо провести анализ запросов и предложений от населения, поступивших на официальные интернет-ресурсы, блог-платформу руководителей центральных исполнительных органов, в других формах коммуникации и по итогам встреч акимов с населением.

Вместе с проведением встречи с населением должны пройти:

личный приём граждан;

встречи с некоммерческими организациями;

брифинг для средств массовой информации.

После проведения встречи с населением нужно провести:

систематизацию всех озвученных проблемных вопросов;

не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах, информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;

ежеквартальное размещение на официальном интернет-ресурсе центрального исполнительного органа информации о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.

Принимать участие на встречах с населением и оказывать поддержку центральным исполнительным органам в организации должны акимы всех уровней.

Правительству РК поручено обеспечить участие заместителей премьер-министра во встречах центральных исполнительных органов в случае наличия высоких рисков социальной напряжённости и дестабилизации общественно-политической ситуации.