Министр юстиции Канат Мусин ответил на вопрос о регистрации новых партий в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

На сегодняшний день, по словам Каната Мусина, документы на регистрацию подают три партии.

"Среди них есть "Ел тірегі" и "Байтақ". Но их документы неоднократно возвращались. В организационной группе должны быть указаны данные каждого человека. В некоторых случаях не соответствуют ИИН людей, а в некоторых случаях лица, ушедшие из жизни, были включены в список организационной группы. Также встречаются члены других партий. Эти люди должны быть исключены из списка по закону", - сказал министр в кулуарах Сената.

Также, по его словам, количество членов организационной группы не достигает соответствующего уровня.

"В случае невыполнения указанных законодательных требований представленные документы будут возвращены. Это, в свою очередь, является работой и обязанностью организаторов, то есть они должны детально проверять списки и не допускать недостатков. Если они правильно подадут документы, то обязательно зарегистрируем", - сказал Мусин.

Министр добавил, что сейчас количество организационных групп для регистрации партии должно охватить 1000 человек, количество членов партии должно составлять 20 тысяч.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане будут упрощены процедуры регистрации партий.

"Регистрационный порог следует снизить в четыре раза - с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. С 1000 до 700 человек сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии", - сказал он, озвучивая свое Послание народу Казахстана в середине марта.