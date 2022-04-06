Демонополизировать группу компаний АО "Казахтелеком" путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы предложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Об этом он сказал на заседании комиссии по демонополизации экономики при правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Фото с сайта primeminister.kz

Мусин выступил с докладом о ряде организационных и законодательных мер для демонополизации телекоммуникационной отрасли.

При рассмотрении вопроса о занимаемой доле фиксированной и мобильной связи в стране было отмечено, что АО "Казахтелеком" является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг. Его доля составляет свыше 80 процентов на рынке фиксированной связи и свыше 60 процентов на рынке мобильной связи.

Значительное положение на телекоммуникационном рынке позволило группе компаний АО "Казахтелеком" занять существенную долю на иных смежных рынках. Были приведены данные о том, что АО "Казахтелеком" принадлежит 100 процентов доли рынка цифровой маркировки товаров, 78 процентов доли на рынке операторов фискальных данных, 55 процентов – доля на рынке центров обработки данных, 33 процента – доля на рынке услуг платного телевидения, 75 процентов – всех радиочастот.

"Необходимо отметить, что при консолидации компаний "Кселл" и "Теле2" ставилась цель достичь положительного эффекта за счет оптимизации и интеграции их сетей, что должно было повысить качество оказываемых телекоммуникационных услуг. Однако за 3 года интеграция сетей мобильных операторов так и не осуществлена", - говорится в сообщении.

В качестве решения Мусин предложил демонополизировать группу компаний АО "Казахтелеком" путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы. Премьер-министр Смаилов поручил МЦРИАП совместно с ФНБ "Самрук-Казына" внести в недельный срок предложение по данному вопросу.

Также было отмечено, что сегодня у небольших операторов возникают сложности при получении доступа к кабельной канализации и прокладке своих линий связи, так как основная часть кабельной канализации находится на балансе и эксплуатируется АО "Казахтелеком". Таким образом, АО "Казахтелеком" может ограничивать развитие средних и мелких провайдеров, которые готовы предоставлять услуги доступа к интернету населению в качестве "последней мили".

Для решения проблемы МЦРИАП РК предлагает законодательно предусмотреть ряд поправок, включая подачу электронной заявки и определение четкого перечня оснований для отказа в предоставлении услуги. Кроме того, в случае жалоб в необоснованном отказе уполномочить РГП "ГРС" на проведение технического аудита, по результатам которого уполномоченный орган будет вправе вносить предписания в случае выявления нарушений. Вместе с тем предлагается усилить административную ответственность оператора за необоснованный отказ в предоставлении услуги по кабельной канализации.

На заседании обсуждалось и то, что отдельные крупные операторы связи не стимулируют развитие средних и малых провайдеров интернета, предоставляя им невыгодные условия сотрудничества. Существуют факты, когда из-за невыгодных условий дилерского договора АО "Казахтелеком" препятствует стимулированию развития средних и мелких провайдеров интернета, что негативно отражается на развитии телекоммуникационного рынка и обеспечении населения доступом к телекоммуникационным услугам. Это, в свою очередь, препятствует успешной реализации поручений Президента по развитию телекоммуникационного рынка и обеспечению населения доступом к интернету.

Законодательное урегулирование цен доступа к сетям АО "Казахтелеком" и АО "Транстелеком" в селах для малых операторов связи и создание условий малым операторам для прокладки сетей по электрическим столбам позволит решить данную проблему.

Касательно предоставления радиочастотного спектра, который законодательно определен национальным ресурсом и является исчерпывающим, было предложено провести аукционный механизм, что позволит обеспечить прозрачность распределения частот, а также изъятие неэффективно используемых радиочастот.

Приводится пример Нур-Султана, где на сегодняшний день не имеется свободных частот, а большая часть выданных радиочастот находится у группы АО "Казахтелеком", что, в свою очередь, делает невозможным появление новых игроков на рынке.

В рамках предложений по совершенствованию механизма контроля качества связи решено усилить мониторинг и увеличить суммы штрафов за предоставление некачественных услуг со 100 до 1000 МРП.