Срок регистрации продлен продлен до 1 марта 2023 года. Об этом сообщили в Процессинговом центре департамента полиции Костанайской области.

- В соответствии с Постановлением Правительства «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения», продлена временная регистрация до 1 марта 2023 года транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, - отметили в пресс-службе ведомства.

Для регистрации автомобиля необходимо предоставить в ЦОН следующие документы:

Свидетельство о регистрации транспортного средства (с переводом на государственный или русский языки); Государственные регистрационные номерные знаки; Оплату государственных пошлин: за государственную регистрацию, установленными статьями 615, 553 Налогового кодекса Республики Казахстан (регистрационный сбор – 765,75 тенге, государственная пошлина за выдачу свидетельство регистрации транспортного средства – 3 828,75 тенге, государственная пошлина за выдачу государственных регистрационных номерных знаков – 8 576,4 тенге).

- Для владельцев ввезенных транспортных средств с правосторонним управлением необходимо пройти процедуру переоборудования - перенести управление с правостороннего на левостороннее, - добавили в ДП. - Для этого необходимо пройти процедуру получения протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства, требуемого при временной регистрации транспортных средств с VIN-кодом менее 17 знаков.

Для переоборудования машины жителям области следует обращаться в Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НацЭкС) по адресу: г. Костанай ул. Карбышева, 46.

Кроме того, все интересующие вопросы о регистрации таких транспортных средств можно задать в Процессинговом центре ДП области по адресу г. Костанай, ул. Хакимжановой, 58 (вход со стороны ул. Алтынсарина) или по тел. 52-68-40 (до 19.00).