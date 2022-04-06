Матчи 27 и 28 туров чемпионата Казахстана по футзалу рудненский «Аят» проводил в Актобе против местного клуба «Рахмет». Команды уже встречались в этом чемпионате и матчи первого и второго круга в Рудном между этими командами завершились победами хозяев площадки - 7:2 и 7:5.

Данил Карпюк (№ 44) забил по голу «Рахмету» в обоих матчах / Скриншот трансляции

В третьем матче этого противостояния, прошедшем на площадке спортивного комплекса «Коныс», команды долго не могли открыть счет. А сделав это на 15-й минуте усилиями Абдирасула Абдуманапулы, рудничане затем в течение трех минут довели счет забитым голам до четырех. На 16-й минуте отличился находящийся в аренде молодой нападающий российской «Тюмени» Данил Карпюк, а на 18-й минуте дубль оформил бразилец Джефферсон Жеже, забив четвертый гол в ворота «Рахмета» с пенальти. Через минуту актобинцы ответили одним голом Серика Мажитова и ушли на перерыв в роли догоняющих - 1:4.

На пятой и седьмой минутах второго тайма Ринат Турегазин и игрок национальной сборной Казахстана Азат Валиулин упрочили преимущество «Аята». На исходе получаса игры Карпюк, делая передачу на своей половине поля, попал в легионера «Рахмета» из Кыргызстана Денисбека Амандыкуулу, и мяч от его ноги влетел в сетку ворот гостей мимо не ожидавшего отскока бразильского голкипера «Аята» Лео.

Бразильский легионер «Аята» Жеже (№ 10) оформил хет-трик в матче с «Рахметом» / Скриншот трансляции

В следующую минуту Жеже сумел выскочить один на один с голкипером «Рахмета» Нуралемом Байдуллой и переиграть его, оформив хет-трик, на что хозяева почти сразу же ответили голом Нурканата Бактиярова. В оставшиеся девять минут матча голов забито не было, в итоге хозяева уступили - 4:7.

Начало состоявшегося на следующий день четвертого матча между «Рахметом» и «Аятом» вновь осталось за гостями, в составе которых на 4-й и 8-й минутах отличились бразильские легионеры Леандриньо и Леандерсон.

Игрок «Аята» и национальной сборной Казахстана Азат Валиулин (№ 14) довел счет своим забитым мячам в чемпионате до 17-ти / Скриншот трансляции

На первой минуте второго тайма у гостей случился автогол, автором которого стал Абдуманапулы. Правда, через пару минут Карпюк вновь довел отрыв рудничан до двух голов. А на 28-й минуте еще одно взятие ворот «Рахмета» оформил Валиулин. Затем с интервалом в одну минуту команды обменялись забитыми мячами - на гол Бактиярова гости ответили голом Турегазина. Ведя в счете с разницей в три мяча в оставшиеся десять минут рудничане едва не лишились победы. Хозяева взвинтили темп, и дважды на 32-й и 39-й минутах сумел оформить дубль Мажитов. Но все же избежать очередного поражения от рудненского клуба «Рахмету» не удалось - 4:5.

Воспользовавшись тем, что «Атырау» в этих двух турах смог набрать лишь одно очко на своей площадке в матчах с уральским «Байтереком» (1:1 и 2:3), «Аят», набрав после 26 игр 51 очко, догнал участника еврокубков по очкам. И «Атырау» впервые с начала чемпионата опустился на третью строчку турнирной таблицы, так как в личном противостоянии «Аят» одержал две победы, один матч проиграл и одну встречу завершил вничью.

Рудненский клуб отстает на 13 очков от лидирующего в чемпионате «Кайрата», который, одержав на своей площадке уверенную победу в первом матче над занимающим пятое место «Актобе» (6:1), во втором неожиданно потерял два очка (4:4). Идущий на четвертом месте актауский «Каспий» нанес два поражения «Нур-Султану» (7:2 и 4:2) и после 24 игр имеет в своем активе 42 очка.

В споре бомбардиров чемпионата Жеже с 19-ю забитыми голами идет на третьем месте.