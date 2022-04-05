Матч в Костанае, на газоне манежа «Тобыл Арена», между местным «Тоболом» и «Тураном» из Туркестана завершал программу четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Зоран Тошич с пенальти открывает счет в матче с «Тураном»

Костанайский клуб перед этим матчем был единственным, не пропустившим в чемпионате ни одного мяча, а туркестанская команда, наоборот, еще ни разу не забивала в этом сезоне.

В рамках чемпионатов страны «Тобол» и «Туран» встречались всего дважды и дважды побеждали костанайцы, забив при этом девять голов и пропустив два. В прошлом году на своем поле «Тобол» разгромил туркестанский клуб со счетом 5:0.

Матч вызывал интерес тем, что в этом сезоне туркестанский клуб возглавил экс-наставник «Тобола» российский специалист Владимир Газзаев. Кроме этого, в заявке «Турана» на сезон семь экс-игроков костанайского клуба: азербайджанский голкипер Эмиль Балаев, защитники Султан Абилгазы и российский легионер Александр Клещенко, полузащитники Азат Нургалиев, португалец гвинейского происхождения Тони Силва и Максим Федин, а также нападающий Танат Нусербаев. Четверо из них вышли в стартовом составе.

Стартовый состав «Тобола» выглядел так: голкипер Александр Мокин, защитники Владислав Васильев, черногорец Жарко Томашевич, Александр Марочкин, северомакедонец Алекса Аманович и Багдат Каиров, полузащитники Асхат Тагыберген, серб Душан Йованчич, португалец Рубен Бриджидо, серб Зоран Тошич и узбекистанский форвард Игорь Сергеев.

Во время перерыва в чемпионате РК восемь игроков «Тобола» сыграли за сборные своих стран. В составе национальной сборной Казахстана, отстоявшей в матчах со сборной Молдовы (2:1 и 0:1, 5:4 по пенальти - дома) право выступать в дивизионе «С» Лиги наций УЕФА в сезоне-2022/2023, сыграли Малый, Марочкин, Тагыберген, Васильев, Каиров и Айбар Жаксылыков. Причем Малый стал автором одного из двух забитых мячей в первом матче, а Жаксылыков реализовал свой удар в серии пенальти во втором. За сборную Черногории в товарищеском матче против Греции (1:0) сыграл Томашевич, выйдя на поле с первых минут и отыграв всю встречу. А Сергеев в составе сборной Узбекистана стал победителем международного турнира «Navruz Cup-2022», в котором также приняли участие сборные Уганды, Таджикистана и Кыргызстана, в ворота которой он забил два гола.

Именно Сергеев на исходе 5-й минуты матча с туркестанским клубом нанес первый удар по воротам гостей. После передачи с левого края Васильева он в прыжке скинул мяч себе под удар и вторым касанием пробил с линии штрафной площади в левый от голкипера «Турана» угол ворот, но Ержан Токотаев в броске спас свою команду. Через пять минут «Тобол» провел аналогичную игровую комбинацию, но в этом случае удар Сергеева сумели заблокировать защитники. На 13-й минуте уже Васильев после передачи слева Бриджидо пробил низом по воротам из центра штрафной площади, но и его удар приняли на себя игроки обороны.

А на 18-й минуте Томашевич в центральном круге выскочил из спины игрока гостей, перехватил передачу и с мячом устремился к штрафной площади гостей, на подходе к которой сделал передачу открывшемуся на левом краю Бриджидо. Тот вошел в штрафную площадь, где и был сбит Касымжаном Таиповым, за что арбитр встречи Сакен Байымбет из Тараза назначил в ворота «Турана» 11-метровый штрафной удар. Пенальти четко исполнил Тошич, обманным движением «уложив» вратаря вправо и пробив по центру.

Через четыре минуты активный Бриджидо вновь был на острие атаки «Тобола» и вновь оказался на газоне после грубого толчка защитника, но второй раз подряд наказать гостей судья не решился.

На 29-й минуте первый опасный удар по воротам нанесли и гости. Еркин Тапалов пробил низом по центру ворот с метра от дуги штрафной площади, но Мокин уверенно забрал мяч. А еще через три минуты гости заработали штрафной удар на правом краю атаки. Нигерийский полузащитник гостей Чиди Осучукву выполнил навесную подачу, после которой Таипов головой с близкого расстояния поразил ворота. Однако арбитр после видео-просмотра отменил взятие ворот, так как в этом эпизоде северомакедонский легионер «Турана» Самир Фазли нарушил правила на бросившемся на перехват мяча Амановиче.

Асхат Тагыберген (№8) удваивает преимущество костанайского клуба

Перед самым перерывом хозяева могли удвоить свое преимущество при розыгрыше углового удара. После подачи Тагыбергена от левого углового флага на дальнюю штангу голкипер гостей не дотянулся до мяча, а Аманович ударом головой из пределов вратарской площадки пробил по пустым воротам. Однако подоспевший Олжас Керимжанов выбил мяч практически с «ленточки» ворот. В компенсированное к первому тайму время по воротам «Тобола» опасно пробил с подступов к штрафной площади Федин, но мяч пролетел над перекладиной.

Третий мяч влетает в сетку ворот туркестанского клуба

Через четыре минуты после начала второго тайма в ходе атаки «Тобола» по левому флангу Васильев сделал навесную подачу в центр штрафной площади гостей, откуда Керимжанов головой выбил мяч. Но его остановил грудью Тагыберген и вторым касанием пробил со средней дистанции в нижний правый от голкипера угол ворот. Бросившийся за мячом Токотаев не смог спасти «Туран» от второго гола. А еще через шесть минут капитан «Тобола» оформил дубль, поразив со штрафного удара со средней дистанции правый верхний угол ворот гостей.

Спустя одиннадцать минут гости создали опасный момент у ворот Мокина после розыгрыша углового удара, но защитники заблокировали удар Федина с линии вратарской площадки.

На 72-й минуте только что сменивший на поле Тошича Жаксылыков, получив мяч у центральной линии, прошел с ним до дуги штрафной площади и сильно пробил в левый верхний угол ворот, но мяч попал в перекладину и отлетел в поле. В дополнительное время мяч в четвертый раз побывал-таки в воротах «Турана», но гол не был засчитан, так как его автор Жаслан Жумашев, заменивший на поле Сергеева и вышедший один на один с голкипером, оказался вне игры в момент приема мяча.

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО после матча отметил сбалансированность туркестанского клуба:

- До этого матча «Туран» пропустил всего один гол. Сегодня же соперник позволил завладеть нам центром поля, у нас заработали некоторые связки. Но скажу, что еще много работы до той игры, к которой мы стремимся. Очень много проблем. Нельзя по одной игре оценить команду. Все может поменяться. К примеру, с «Кызыл-Жаром» получилась тяжелая игра. У нас в команде все в одинаковом положении. И без разницы, кто и на какой позиции играет. Главное, как он играет.

Главный тренер «Турана» Владимир ГАЗЗАЕВ поздравил с победой «Тобол:

- «Тобол» - не совсем чужой для меня клуб. И надо признать, что если взять всю игру в целом, то он победил заслуженно. Однако я удовлетворен тем, как наша команда действовала в первом тайме. На исход же матча повлияли грубейшие индивидуальные ошибки наших игроков. «Тобол» - очень хорошая команда, которая обладает игроками с достаточно высоким индивидуальным мастерством. Желаю «Тоболу» удачи, выиграть второй год подряд золотые медали чемпионата. У нас очень молодой клуб, в прошлом году остались в Премьер-лиге, в этом году взяли вектор развития, строим новую команду. У футбольного клуба «Туран» все впереди. Я не сомневаюсь.

После этой победы «Тобол» с 10 очками возглавил турнирную таблицу. Столько же набрал и одержавший домашнюю победу над «Ордабасы» (2:1) «Каспий», имеющий худшую разницу мячей. На два очка от лидеров отстает «Кайрат», сыгравший вничью в Уральске с «Акжайыком» (0:0). По 7 очков у «Шахтера», ушедшего от поражения в гостях от «Актобе» (1:1), и «Атырау», одержавшего гостевую победу с минимальным счетом над «Таразом». В первую шестерку вошла и «Астана», разгромившая в гостях «Махтаарал» (3:0), а «Кызыл-Жар» набрал первые очки в чемпионате, обыграв дома «Аксу» (2:1).

В пятом туре «Тобол» встретится в Шымкенте с «Ордабасы». Матч пройдет в субботу, 9 апреля, и начнется в 17:00.

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