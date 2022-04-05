Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в поправках в республиканский бюджет запланирована индексация пенсий и некоторых пособий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах правительства журналисты спросили министра, как и в какие сроки планируется повторная индексация пенсий и пособий с учетом роста курса доллара и повышенной инфляции.

"В основном это пенсии и некоторые пособия. На 9 процентов ориентировочно. По срокам, когда уточнения бюджета будут, через Мажилис и Сенат пройдем, Президент подпишет закон "О республиканском бюджете". Дальше примется постановление о реализации. Примерно июнь-июль", - сказал Куантыров.

Напомним, индексация пенсий и пособий уже проводилась в начале года. Однако с учетом снижения курса тенге и роста цен на продукты питания в начале марта министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов не исключил возможность повторной индексации.