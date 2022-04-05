Пенсии и часть пособий проиндексируют летом - министр нацэкономики
5 апреля 2022, 12:00 | Государство
Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в поправках в республиканский бюджет запланирована индексация пенсий и некоторых пособий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В кулуарах правительства журналисты спросили министра, как и в какие сроки планируется повторная индексация пенсий и пособий с учетом роста курса доллара и повышенной инфляции.
"В основном это пенсии и некоторые пособия. На 9 процентов ориентировочно. По срокам, когда уточнения бюджета будут, через Мажилис и Сенат пройдем, Президент подпишет закон "О республиканском бюджете". Дальше примется постановление о реализации. Примерно июнь-июль", - сказал Куантыров.
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