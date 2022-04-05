В чьих домах не будет света 5 апреля в Костанае?
5 апреля 2022, 09:36 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети 5 апреля предоставили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
Сегодня техническое обслуживание подстанций пройдет в двух районах областного центра, в связи с чем электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-835 (техническое обслуживание подстанции)
5 апреля 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- мкр. Юбилейный 4,5,6,7,14,15,16,17,81.
ТП-Казводовод (техническое обслуживание подстанции)
5 апреля 12:00 до 15:00
- дом семейного типа «Жануя»,
- АЗС «Тепличная»,
- ТОО «Империя пласт».
Частный сектор:
- ул. Тепличная 13-31, 16/1,16/2,
- ул. Гольдади 1-38
- ул. Геологическая 63-69, 2/1-2/4.
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