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В чьих домах не будет света 5 апреля в Костанае?

5 апреля 2022, 09:36 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети 5 апреля предоставили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

Иллюстративное фото pixabay.com

Сегодня техническое обслуживание подстанций пройдет в двух районах областного центра, в связи с чем электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-835 (техническое обслуживание подстанции)

5 апреля 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • мкр. Юбилейный 4,5,6,7,14,15,16,17,81.

ТП-Казводовод (техническое обслуживание подстанции)

5 апреля 12:00 до 15:00

  • дом семейного типа «Жануя»,
  • АЗС «Тепличная»,
  • ТОО «Империя пласт».

Частный сектор:

  • ул. Тепличная 13-31, 16/1,16/2,
  • ул. Гольдади 1-38
  • ул. Геологическая 63-69, 2/1-2/4.