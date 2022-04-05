Работник будет иметь возможность разрешать или не разрешать предоставлять информацию потенциальному работодателю, передает Informburo.kz.

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В Казахстане запустили сервис "Электронное личное дело", который позволит исключить риск подделки документов и необходимость работнику предоставлять данные работодателю на бумажном носителе, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Теперь при рассмотрении резюме потенциального работника и его дальнейшем оформлении работодатель сможет сделать запрос в Единую систему учёта трудовых договоров (ЕСУТД) для получения личного дела работника в электронном формате.

Как отметили в министерстве, работодатель сможет запросить любую информацию на выбор, такую как: данные из удостоверения личности, фотографию, информацию об образовании и членах семьи, вакцинации, информацию из ЕСУТД об опыте работы. Также можно получить следующие электронные справки:

Об отсутствии/наличии судимости.

Об учёте в психоневрологическом, наркологическом и противотуберкулёзном диспансерах.

Справка 0/75у.

Справка об инвалидности.

"Информация о зарплате на прошлом рабочем месте предоставляться не будет, так как не входит в перечень документов, необходимых для заключения трудового договора", – сообщили Informburo.kz в Минтруда.

При этом работник будет получать SMS-уведомления и сообщения в личном кабинете на портале электронной бирже труда о запросе на предоставление своих данных потенциальному работодателю. Получив положительный ответ, ЕСУТД предоставит доступ к личному делу. Тут же можно сформировать и проект электронного трудового договора.

"ЕСУТД ждёт ответа работника на запрос в течение семи календарных дней. В случае отказа или отсутствия ответа, работодателю будет отказано в предоставлении данных. Согласие будет действовать на весь срок работы в организации, которая запросила сведения. Если же договор не заключён или будет расторгнут, согласие автоматически станет считаться нелегитимным", – подчеркнули в министерстве.

Работодатели могут воспользоваться сервисом через электронную биржу труда или информационные системы кадрового учёта на предприятии. В дальнейшем сервис будет доступен на разрабатываемом Портале трудовых ресурсов.

В Минтруда добавили, что сервис интегрирован с информационными системами Минюстиции, Минздрава, Минобразования, а также Комитетом по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК.

На VI заседании Национального совета общественного доверия президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от бумажных носителей некоторых документов.

"Большинство работодателей по-прежнему требуют от сотрудников трудовую книжку, личный листок и автобиографию. Такая практика справедливо возмущает людей. От подобных анахронизмов нужно избавляться", – сказал глава государства.