Пропавшего две недели назад костанайца разыскивает полиция
4 апреля 2022, 12:12 | Происшествия
21-летний Мейирбек Жарылгасынов ушел из дома 20 марта и до сих пор его местонахождение не известно. В полицию обратилась мать без вести пропавшего. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Приметы: рост 156 см, спортивного телосложения, волосы черного цвета, короткая стрижка, глаза карие.
Был одет: в болоньевую куртку с капюшоном черного цвета, вязаную шапку синего цвета, на ногах ботинки черного цвета.
- По данному факту для розыска ориентирован личный состав области, к поискам подключены волонтеры, - отметили в ДП.
В случае получения какой-либо информации просят сообщить по телефонам: 102, 52-61-12, 52-62-18, 8- 747-655-21-63.
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