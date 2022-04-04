21-летний Мейирбек Жарылгасынов ушел из дома 20 марта и до сих пор его местонахождение не известно. В полицию обратилась мать без вести пропавшего. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Приметы: рост 156 см, спортивного телосложения, волосы черного цвета, короткая стрижка, глаза карие.

Был одет: в болоньевую куртку с капюшоном черного цвета, вязаную шапку синего цвета, на ногах ботинки черного цвета.

- По данному факту для розыска ориентирован личный состав области, к поискам подключены волонтеры, - отметили в ДП.

В случае получения какой-либо информации просят сообщить по телефонам: 102, 52-61-12, 52-62-18, 8- 747-655-21-63.