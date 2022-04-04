Соперником костанайского «Тобола» в предпоследней двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги стал клуб «Барсы Атырау».

С мячом лучший игрок матча в составе БК «Тобол» Антон Быков (№11) / Фото nbf.kz

Для баскетбольного клуба из Атырау, обеспечившего себе второе место по итогам регулярного чемпионата и потерявшего все шансы выйти на первое место, результаты предстоящих матчей на турнирное положение уже никак бы не повлияли. А вот «Тоболу», занимавшему четвертую строчку в турнирной таблице, для обеспечения участия в финальном этапе чемпионата необходимы были очки.

Команды уже встречались в этом сезоне четырежды и все четыре раза победы одерживали атыраусцы. Правда все победы были одержаны в упорной борьбе. На своей площадке «Барсы Атырау» выиграли со счетом 90:84 и 94:79, а в Костанае хозяева уступили со счетом 73:88 и 77:91.

В прошедшем в Атырау первом поединке заключительной очной двухматчевой серии игр костанайские баскетболисты в очередной раз попытались навязать борьбу серебряному призеру чемпионата страны сезона-2020/2021. И это здорово получилось у них в первой четверти. Команды 14 раз сменяли друг друга на посту лидера, дважды счет был равный, а в одном из моментов «Тоболу» удалось оторваться на четыре очка. И все же по итогам первой десятиминутки открывшие счет в матче баскетболисты «Барсов Атырау» завершили ее с трехочковым преимуществом - 26:23.

Проход под кольцо БК «Барсы Атырау» совершает капитан костанайцев Шаим Куанов (№5) / Фото nbf.kz

Благодаря точному трехочковому броску Максима Воейкова «Тобол» на первых секундах второй четверти сравнял счет. После этого хозяева вновь вышли вперед и до большого перерыва выступали в роли лидера, дважды доводя свой отрыв до шести очков и завершив первую половину матча со счетом 45:41 в свою пользу.

В третьей четверти хозяевам площадки удалось полностью перехватить инициативу, и они постепенно стали наращивать свое преимущество, доведя его к началу заключительного игрового отрезка до 22 очков.

Центровой «Тобола» Даниель Альбрант (№14) в окружении атырауских баскетболистов / Фото nbf.kz

Хотя костанайские баскетболисты и выиграли четвертую четверть, достигнутый отрыв позволил хозяевам площадки довести матч до победы - 92:78 (26:23, 19:18, 30:12, 17:25).

Лучшим игроком в составе «Тобола» в этом матче стал Антон Быков, набравший 26 очков и совершивший 10 подборов.

Сегодня «Барсы Атырау» и «Тобол» проведут повторную встречу в заключительной для атырауского клуба серии.