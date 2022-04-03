В соревнованиях, которые проходили с 26 марта по 2 апреля в Манаме (Бахрейн), приняли участие джитсеры из 24 стран. В составе сборной РК от Костанайской области выступили 11 спортсменов.

Сборную области по джиу-джитсу встретили в Костанае

- В ходе сложных и конкурентных поединков наша команда принесла в копилку сборной страны 9 медалей, - сообщил старший тренер Костанайской области по джиу-джитсу, руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Вдвойне радует, что сборная Казахстана заняла первое общекомандное место в разделе контакт джиу-джитсу (полноконтактный бой).

Асель Кабдыгалымова – серебряный призёр чемпионата Азии в весе +70 кг

Асель Кабдыгалымова из Лисаковска завоевала серебряную медаль в весовой категории +70 кг в разделе неваза. Для Асель это не первый чемпионат Азии по джиу-джитсу, она сумела улучшить свой результат в сравнении с прошлым годом, сменив бронзу на серебро.

Кристина Журабекова – бронзовый призёр чемпионата Азии в весе до 52 кг

Кристина Журабекова удостоилась бронзы в весе до 52 кг (неваза систем).

Рамазан Кусаинов – дважды бронзовый призёр чемпионата Азии в весе до 94 кг

Костанайский тренер и спортсмен Рамазан Кусаинов заполучил для команды сразу две бронзовые медали в двух разделах: неваза и контакт систем. Бился и боролся Кусаинов в категории до 94 кг.

Талгат Жиентаев – чемпион Азии по джиу-джитсу в весовой категории до 120 кг

Жалгас Жумагалиев стал серебряным призёром чемпионата Азии в разделе контакт систем в весе до 77 кг.

Жалгас Жумагалиев – серебряный призёр чемпионата Азии в разделе контакт систем

Чемпионом Азии в категории до 120 кг в разделе контакт стал Талгат Жиентаев. Помимо золота, он взял бронзу и в неваза систем.

Проходя турнирную сетку, зрелищные поединки показали Малик Байсултанов и Жанат Кулесов. Байсултанов принес золото команде в весовой категории до 62 кг. Финал Малик разделил с земляком-костанайцем Кулесовым.

Жанат Кулесов (слева) и Малик Байсултанов на чемпионате Азии в Бахрейне

- Провёл четыре боя, – рассказал серебряный призёр чемпионата Азии в разделе контакт Жанат КУЛЕСОВ. - В первом победил бойца из Тайланда, затем выиграл у тайпейца по очкам. За выход в финал бились со спортсменом из королевства Бахрейн и в финальном поединке встретились с Маликом.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области