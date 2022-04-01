В Казахстане начали действовать новые повышенные пороги достаточности для досрочного снятия части пенсионных накоплений на жилье или лечение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

С 1 апреля порог достаточности увеличился почти в два раза. К примеру, для 20-летних порог достаточности составляет 3,1 миллиона тенге. До этого был 1,7 миллиона тенге. В 30 лет он составит 4,37 миллиона тенге, тогда как раньше был на уровне 2,5 миллиона тенге. Для 40-летних порог достаточности стал 5,79 миллиона тенге, ранее он был 3,42 миллиона тенге.

С полным списком порогов достаточности можно ознакомиться в таблице ниже.