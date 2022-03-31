Сообщение о пожаре в 2-квартирном жилом доме по ул. Ермагамбетова в поселке Амангельды поступило 31 марта в 10.58. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, в доме проживала семья из шести человек: родители 1983 г. р. и 1994 г. р., а также четверо малолетних детей, старшему - 8 лет.

До прибытия пожарного расчета соседи вынесли всех четверых детей на улицу. На момент пожара родители находились на работе.

В 111:07 работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть трех детей: 2016, 2019 и 2020 годов рождения.

Спасатели локализовали пожар в 11:32, в 11:44 возгорание было ликвидировано.

В ликвидации ЧС участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники пожарной части № 26 с. Амангельды.

Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

"20 сентября 2021 года для предупреждения пожаров в жилом секторе сотрудники отдела по ЧС Амангельдинского района провели адресную профилактическую работу с населением, в том числе по указанному адресу", - отмечается в сообщении.

Фото пресс-службы ДЧС