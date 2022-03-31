В чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой настала стадия определения финалистов и команд, которые поборются за третье место.

Арендованный «Арланом» защитник «Горняка» Александр Куршук (№5) во время опасного момента возле ворот кокшетауского клуба / Фото vk.com/hcarlankokshetau

В восьмерку команд, продолживших борьбу за награды национального первенства, не удалось пробиться «Горняку», занявшему по итогам регулярного чемпионата десятое место. Однако семь игроков рудненского клуба перешли на время проведения этого этапа чемпионата в составы клубов, вышедших в четвертьфинал и получивших право взять в аренду игроков из команд, не вышедших в плей-офф.

Имевший в своей обойме мощный состав «Арлан» для укрепления линии обороны пригласил защитника «Горняка» Александра Куршука. Состав действующего чемпиона - «Сарыарки» - пополнили мобильные нападающие «Горняка» Иван Ширяев и Максим Кунишников, которые в регулярном чемпионате стали лучшими бомбардирами рудненского клуба. Защитник Валерий Садиков и нападающий Владимир Кротов продолжили выступления в чемпионате в составе «Актобе». А форварды рудничан Оскар Юлбарисов и Айдар Галимов попробовали помочь «Кулагеру».

Первую четвертьфинальную пару составили абсолютно лучшая команда регулярного чемпионата как по результативности, так и по игре в обороне, «Сарыарка» и «Алтай Торпедо». Во втором четвертьфинальном противостоянии сошлись второй клуб по игре в обороне, пропустивший, как и «Сарыарка», менее 100 шайб, «Арлан» и имеющий худшую результативность среди команд, вышедших в плей-офф, «Кулагер».

Также путевки в полуфинал оспаривали «Бейбарыс» с «Актобе», а «Торпедо» с «Номадом». Все серии плей-офф проходили до четырех побед одной из команд.

В поединках между «Сарыаркой» и «Алтай Торпедо» интриги не получилась. На своем льду карагандинские хоккеисты одержали две «сухие» победы - 9:0 и 7:0. В первом матче одну из шайб забросил Ширяев, а Кунишников дважды выступил в роли ассистента. Во втором поединке на счету Ширяева один гол и одна результативная передача, а Кунишников, также забросив одну шайбу и трижды выступив в роли ассистента, набрал в двух матчах 6 очков и был признан лучшим игроком первой недели плей-офф.

На своей площадке хоккеисты «Алтай Торпедо» смогли забросить лишь по одной шайбе, дважды уступив карагандинскому клубу - 1:8 и 1:9. Одну шайбу записал на свой счет Кунишников, поставивший победную точку в третьем матче противостояния.

Выступающий на правах аренды за «Сарыарку» нападающий «Горняка» Максим Кунишников признан лучшим игроком недели / Фото pro.ligasy.kz

Также четыре матча, чтобы выйти в полуфинал, понадобилось провести «Арлану». Хотя в домашних поединках кокшетаусцам удалось добиться побед лишь в овертаймах - 2:1 ОТ1 и 3:2 ОТ2. Причем счет во второй встрече сравнял Юлбарисов с передачи Галимова, а сам матч завершилась только во втором овертайме. В матчах, прошедших в Петропавловске, игроки «Горняка» не смогли помочь «Кулагеру», дважды уступившему - 1:4 и 0:1 и завершившему чемпионат.

Пять матчей в четвертьфинале провели «Торпедо» и «Номад». В первом поединке в Усть-Каменогорске для выявления победителя не хватило основного времени. Дело дошло до второго овертайма, в котором хозяева одержали победу - 3:2 ОТ2. Как оказалось, эта победа стала единственной для «Торпедо». Далее побеждал только столичный клуб - 3:1 в Усть-Каменогорске, 8:2 и 3:1 в Нур-Султане и 4:1 снова в Усть-Каменогорске.

Последнюю путевку в полуфинал завоевал атырауский «Бейбарыс», начав с домашней победы и обыграв «Актобе» в серии из шести матчей - 5:0, 2:3 ОТ2, 4:3 ОТ, 2:4, 4:2 и 2:1 ОТ.

Таким образом, борьбу за путевки в решающий раунд в полуфинальных сериях повели «Сарыарка» и «Номад», а также «Арлан» и «Бейбарыс».