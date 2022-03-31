Почти 200 акимов получили предупреждения из-за неготовности их сельских округов к паводку, сообщает КазТАГ со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

«Как показывает опыт прошлых лет, подтоплению талыми и дождевыми водами могут подвергнуться и другие населенные пункты, в которых местными исполнительными органами не были проведены сезонные профилактические мероприятия, в том числе вывоз снега и очистка арыков и каналов. Департаментами по ЧС обследовано около 2 тыс. (2179) населенных пунктов, из которых по 197 (ЗКО – 49, Акмолинская – 33, Костанайская – 24, Карагандинская – 22, Актюбинская – 17,Жамбылская – 15, Нур-Султан – 14,Павлодарская – 12, Алматинская – восемь, ВКО – три), акимам сельских округов вручены предупреждения о неготовности к паводку», - сообщил Ильин на брифинге в четверг.

Как пояснили в МЧС, это письма районных и городских УЧС (ОЧС), в основном по вывозу снега с улиц, очистке каналов и арыков.

«На сегодняшний день устранены предложения 49 предупреждений. На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено свыше 10 млн кубических метров снега (10,7), очищено 4 тыс. км (4048) каналов и около 7 тыс. км (7163) арыков, более 20 тыс. (20 062) автомобильных и 3 тыс. (3769) железнодорожных водопропускных сооружений. Подготовлено более 200 тыс. (256,1) тонн инертных материалов и 900 тыс. мешкотары (904,8)», - добавил Ильин.