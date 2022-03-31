Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал, что предложений о действующих до конца марта порогов достаточности для использования пенсионных накоплений в министерство не поступало, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Сената журналисты спросили, не планирует ли Министерство труда и социальной защиты продлить нынешние пороги достаточности до конца 2022 года.

"По порогам достаточности мы должны смотреть через разные призмы. В ЕНПФ средства, которые люди накапливают на свою достойную пенсию. Если мы будем отсюда убирать все деньги и завтра человек по достижении пенсионного возраста выйдет на самую минимальную пенсию, это разве правильно? Поэтому министерство в первую очередь будет защищать права будущих пенсионеров. Наша позиция такова, что, когда человек достигнет пенсионного возраста, у человека должна быть адекватная его заработку пенсия", - ответил Шапкенов.

Журналисты уточнили, будет ли министерство рассматривать предложение о сохранении действующих порогов достаточности.

"К нам предложений не поступало. Любое предложение министерство рассмотрит, свою позицию предоставит"

Напомним, с 1 апреля 2022 года в Казахстане повысятся пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений.