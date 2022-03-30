В Нур-Султане на «Астана Арене» состоялся второй матч плей-аута Лиги наций УЕФА между национальными сборными Казахстана и Молдовы за право выступать в сезоне-2022/2023 в лиге «С».

Защитник «Тобола» и сборной РК Александр Марочкин (№22) в борьбе за мяч с нападающим сборной Молдовы Ионом Николаеску / Фото kff.kz

В первом матче в Кишиневе на поле стадиона «Зимбру» подопечные Андрея Карповича, для которого это был дебют в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана, одержали волевую победу - на гол в компенсированное к первому тайму время Иона Николаеску казахстанцы во втором ответили голом Сергея Малого и заставили ошибиться Вячеслава Посмака, ставшего автором автогола. Сделав первый шаг на пути к сохранению прописки в лиге «С», сборной РК на своем поле нужно было, как минимум, удержать добытое преимущество.

В стартовом составе сборной Казахстана, по сравнению с матчем в Молдове, произошли два изменения. Компанию игрокам «Тобола» Асхату Тагыбергену и Владиславу Васильеву в центральной зоне составил Исламбек Куат из «Астаны», сменивший полузащитника «Каспия» Думана Нарзилдаева, а в линию атаки вместе с Бактиером Зайнутдиновым (ЦСКА, Россия) вышел еще один игрок столичного клуба Абат Аймбетов, сменивший Алексея Щеткина («Ротор», Россия). Оборонительные ряды сборной составили голкипер Игорь Шацкий («Шахтер») и защитники Гафуржан Суюмбаев («Аксу»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Сергей Малый, Александр Марочкин (оба - «Тобол») и Марат Быстров («Ахмат», Россия).

В первом тайме гости, как и в первом матче, имели игровое преимущество. И также, как и в Кишиневе, открыли счет. Но сделали они это в стартовой четверти часа игры. А несчастливой для сборной Казахстана стала 13-я минута, когда после розыгрыша углового удара на левом краю атаки выбитый из пределов штрафной площади мяч Вадим Раца с правого фланга вернул в район дальнего угла вратарской площадки, где он после борьбы за него на «втором этаже» отлетел к Игорю Армашу. А пропускавший из-за болезни первую встречу центральный полузащитник гостей красивым и, главное, результативным ударом через себя пробил в левый верхний от Шацкого угол ворот.

С учетом отмены правила «выездного гола» счет в противостоянии по сумме двух встреч стал равным. Казахстанцы ответили до перерыва несколькими быстрыми контратаками, но дело до ударов по воротам не дошло.

Борьбу за мяч на «втором этаже» выигрывает Тимур Досмагамбетов (№18) / Фото kff.kz

Во втором тайме вместо получившего травму Суюмбаева на поле вышел защитник «Шахтера» Тимур Досмагамбетов. Именно Досмагамбетов на 64-й минуте после атаки по левому краю сделал подачу к воротам почти от лицевой линии, а Аймбетов с линии вратарской площадки пробил в высоком прыжке головой по центру ворот, но мяч попал в ногу успевшего сместиться туда голкипера гостей Дорина Райляна и отлетел к защитнику Олегу Рябчуку, который выбил его на угловой.

Через две минуты на поле появились сразу два игрока «Тобола» - Багдат Каиров заменил Быстрова, а Айбар Жаксылыков - Васильева. А еще через две минуты хозяева заработали штрафной удар на правом краю атаки, и после подачи того же Досмагамбетова Зайнутдинов из района 11-метровой отметки пробил головой в прыжке в левый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой. Не успел в этом моменте подправить мяч в ворота и рванувшийся к нему Малый.

Нападающий «Тобола» Айбар Жаксылыков (№11), выходя в обоих матчах на замену, таранил оборону сборной Молдовы с помощью дриблинга / Фото kff.kz

Ближе к концу основного времени команды создали по опасному моменту у ворот соперника, но в этих эпизодах надежно сыграли стражи ворот. Райлян справился с сильным ударом Алипа из пределов штрафной площади после розыгрыша стандартного положения, а Шацкий выбил мяч из-под перекладины после удара со штрафного Каймакова.

В дополнительные два 15-минутных экстра-тайма наставник казахстанцев укрепил оборону, выпустив вместо Алипа защитника «Астаны» Абзала Бейсебекова, и добавил скорости в середину поля, поменяв Тагыбергена и Аймбетова соответственно на полузащитников Георгия Жукова из польской «Вислы» и Айбола Абикена из «Аксу». Однако счет в матче не изменился, и судьба места в лиге «С» Лиги наций УЕФА решилась в серии послематчевых пенальти.

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий не дает себя переиграть с пенальти Иону Николаеску / Фото kazfootball.kz

Первые удары Каймакова и Абикена стали результативными. А вот с ударами Армаша и Бейсебекова голкиперы справились. Правда, Шацкий во время удара сошел обеими ногами с линии ворот, и арбитр встречи Иван Кружляк из Словакии попросил повторить попытку, в которой автор единственного гола в основное время все же переиграл казахстанского голкипера. Таким образом, сборная Молдовы вышла вперед. После этого еще две пары игроков смогли реализовать пенальти, у гостей это сделали вышедшие на замену во втором тайме Дмитрий Мандрыченко и Артур Крачун, а у хозяев отличились Досмагамбетов и Зайнутдинов. При пробитии пятой серии Шацкий парировал удар автора гола в Кишиневе Иона Николаеску, а Жаксылыков сравнял счет - 4:4. Буквально в следующих ударах все и решилось - Иоан-Кэлин Ревенко пробил над перекладиной, а Жуков был точен - 5:4 в серии пенальти в пользу казахстанской сборной.

Сохранив место в лиге «С», сборная Казахстана 3 июня начнет борьбу за повышение в классе в 3-й группе лиги, где ее соперниками будут команды Словакии, Беларуси и Азербайджана.

А сборная Молдовы опустилась в лигу «D» и будет бороться за возвращение в лигу «С» в группе с командами Лихтенштейна, Латвии и Андорры.