Приложение планируют запустить к концу этого года, передает Informburo.kz.

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Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов рассказал об изменениях, которые ждут казахстанский рынок труда.

Новшеством этого года станет сервис по поиску работы для фрилансеров – freelance.enbek.kz. Деятельность казахстанских фрилансеров планируют перевести в цифровой формат, тем самым обеспечив им официальное трудоустройство.

"Мы хотим вывести из тени самозанятых. В этой области заняты почти 900 тысяч человек, часть из которых оказывает разовые услуги вне закона и никак не защищены от заказчика. Электронный сервис "платформенная занятость" позволит легко регистрировать их деятельность, быстро находить специалистов и официально оформлять отношения с заказчиками. Это приведёт людей к нормальному уровню предпринимательской среды, чтобы они могли зарегистрироваться в дальнейшем и платить налоги", – сказал Ержан Биржанов.

Он добавил, что приложение находится на стадии разработки, казахстанцы смогут опробовать его к концу этого года.

Кардинальные изменения планируют внести в работу центров занятости: теперь центры самостоятельно будут выявлять потенциально уязвимые слои населения и предлагать им помощь не дожидаясь обращения.

"Сегодня центры занятости работают по заявительному формату, но большая часть молодёжи в центры не приходит. Мы будем выявлять граждан, которые по социальному портрету нуждается в помощи, оповещать их и в онлайн режиме оказывать услуги. Мы должны достучаться до тех, кто к нам не приходит", – заявил вице-министр труда.

Новый проактивный подход позволит определить нуждающихся в социальной поддержке граждан по конкретным потребностям, обеспечить их занятость, и тем самым поднять уровень доходов населения, считают в министерстве.