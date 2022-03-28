Ближайший преследователь МФК «Аят» в чемпионате Республики Казахстан по футзалу клуб «Каспий» из Актау стал соперником рудненского клуба в матчах 25 и 26 туров национального первенства.

Атаку «Аята» начинает Ринат Турегазин (№19) / Фото instagram.com /mf_caspiy

Перед этими встречами «Аят», набрав в 22 проведенных играх 39 очков, занимал в турнирной таблице третью строчку. А шедший на четвертом месте «Каспий» отставал от рудничан на три очка, имея при этом две игры в запасе. В двух первых матчах между этими командами, прошедших в Актау, «Аяту» после поражения со счетом 1:3 удалось завершить второй матч вничью - 2:2 и набрать всего одно очко. В домашних поединках рудничане намеревались взять максимум очков.

Начало первой встречи - 25 тура, прошедшего на площадке спортивного комплекса «Аят-Арена», получилось очень упорным, и больше половины первого тайма командам не удавалось поразить ворота соперника. Однако настойчивость хозяев, подгоняемых болельщиками, которых собралось на трибунах свыше тысячи, все же привела их к успеху. На 11-й минуте к атаке подключился бразильский голкипер «Аята» Лео и нанес удар с середины половины поля гостей низом в район левой стойки ворот гостей, а находившийся там его соотечественник Леандриньо в касание перевел мяч в сетку. Через минуту стоявший спиной к воротам на линии штрафной площади гостей игрок национальной сборной Казахстана Азат Валиулин получил мяч из центрального круга и, развернувшись, точно пробил низом, удвоив преимущество «Аята». А на 15-й минуте еще один бразильский легионер рудничан Пьер, перехватив мяч на линии своей штрафной площади, нанес оттуда удар по воротам «Каспия», застав врасплох узбекистанского голкипера гостей Равшана Елибаева и сделав счет 3:0. Однако на последней минуте тайма бразильский универсал актаусцев Кабеса отквитал один мяч.

На второй минуте второго тайма еще один бразилец гостей Рафинья ударом с линии штрафной площади рудненского клуба вернул интригу в матч. Но уже в следующую минуту Пьер в борьбе с защитником и голкипером хорошо сыграл на добивании и оформил дубль - 4:2.

На 31-й минуте команды обменялись забитыми мячами - на гол защитника гостей Дулата Абдрахманова, отличившийся после красивой комбинации «Каспия», ответил оформлением второго дубля в матче Леандриньо, замкнувший прострел Валиулина с левого края. А на последней минуте встречи уже Валиулин головой замкнул подачу рукой Лео от своих ворот, поставив точку в матче и оформив третий дубль в этой игре - 6:3.

Во втором поединке хозяева также повели в первом тайме со счетом 3:0, но сделали они это уже к восьмой минуте встречи. Сначала на 5-й минуте Абдирасул Абдуманапулы поборолся за мяч с голкипером гостей Акжолом Кайратулы и, выиграв единоборство, сделал передачу на набегавшего Данила Карпюка, который поразил пустые ворота. Через две минуты Леандриньо пробил точно по центру ворот после розыгрыша углового удара, а еще через минуту лучший бомбардир «Аята» Жеже пробежал с мячом через все поле по правому краю и забил свой 16-й гол в чемпионате.

В борьбе за мяч универсалы «Аята» Абдирасул Абдуманапулы (№7) и «Каспия» Райымбек Жума (№10) / Фото instagram.com /mf_caspiy

Однако еще до перерыва Кабеса в течение одной минуты оформил дубль, двумя точными ударами огорчив защищавшего в этот день ворота «Аята» Багдаулета Умирзахова и сократив отставание до минимума.

В середине второго тайма Валиулин после паса Карпюка забил четвертый гол в ворота гостей, который стал для него 15-м в чемпионате. На 36-й минуте вернулась интрига в матч после гола Абдрахманова, но на последней минуте встречи Карпюк перехватил на половине поля передачу голкипера, обыграл его у становил окончательный счет в матче - 5:3.

Набрав после 24 матчей 45 очков, «Аят» закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, опережая уже на девять очков «Каспий» и сократив отставание до пяти очков от идущего вторым «Атырау», поделившего в этих турах очки в столице республики с «Нур-Султаном» (4:0, 4:6). А лидирует в чемпионате «Кайрат», дважды переигравший в Уральске «Байтерек» (3:1 и 6:0). На счету действующего чемпиона 61 очко.

Следующие матчи «Аят» проведет 2 и 3 апреля в «Актобе» против местного «Рахмета», одержавшего в эти же дни в Кокшетау две победы над «Окжетпесом» (6:1 и 5:2).