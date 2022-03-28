Министр юстиции Канат Мусин ответил на предложение создать государственный алиментный фонд, из которого детям злостных неплательщиков будут выплачивать алименты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Предложение высказал депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.

"Должен быть создан алиментный фонд. Есть мировая практика. Мы пример института частных судебных исполнителей взяли из Франции. Там решился этот вопрос, когда они создали государственный алиментный фонд. Когда злостный алиментщик больше трех месяцев не платит, из фонда выплачивают ребенку алименты, а потом уже взыскивают с него (родителя. - Прим.). Думаю, у государства достаточно механизмов, чтобы решить проблему", - сказал Магеррамов на правительственном часе.

В кулуарах Мажилиса Канат Мусин выразил несогласие с депутатом, признав, что такие предложения поступали и ранее."Было намерение создать такой фонд (при Республиканской палате ЧСИ. - Прим.), но он своего развития не нашел. Потому что создавать фонд и платить деньги получателям алиментов вместо плательщиков, которые судебным решением установлены, и делать это за счет средств самих судисполнителей - это нонсенс. Поэтому эта идея не нашла своей реализации.

Насчет фонда алиментного, про который говорили депутаты, не знаю. На мой взгляд, это нереально, потому что переносить бремя выплаты алиментов с родителей на государство - это, во-первых, несправедливо, во-вторых, затратно, в-третьих, полностью дестимулирует плательщиков на то, чтобы выполнять свои обязанности. Есть государство, пусть оно платит, а он будет спокойно ходить, что ли? Мы сейчас с алиментщиков взыскать не можем, а потом государство с них когда взыщет?" - сказал министр.

Журналисты попросили министра признать несостоятельность законодательства в этом вопросе, если даже государство не может взыскать алименты с должников.

"Мы можем, мы с них взыскиваем. Но взваливать бремя ответственности за судьбу собственных детей с родителей на государство - я считаю, это неправильно", - заявил Мусин.

Он отметил, что проблема алиментщиков есть во всех странах.