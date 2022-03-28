Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, которое сегодня, 28 марта, провел новый аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. В первую очередь обсудили план противопаводковых мероприятий.

Фото Галины КАТКОВОЙ

К ним, безусловно, относятся очистка городских улиц ото льда и снега, приведение в порядок водоотводных канав. Жители сейчас видят, что такая деятельность активизировалась — даже в выходные на улицах работала техника.

Фото Ксении РЕБИК

- Территория города с этого года разделена на 8 подрядных участков, договора с ТОО «Таза Жол», «ДК Максат», «АБЗ+», «Конгломерат», «Капитал Групп Союз» на текущее содержание 6 участков действуют с 14 марта. По 2 участкам департаментом государственного аудита идет рассмотрение поданных жалоб, - доложил заместитель акима Костаная Алексей КОСТЮКОВ.

Из этого следует, что для двух районов - Алтын Арман и Юбилейный — подрядчик пока не определен. Если жалоба по итогам тендера департаментом госаудита будет признана правомерной, результаты конкурса отменят, понадобится новый.

Поэтому — по словам Костюкова «в рамках социальной ответственности» - пока другие подрядные организации из числа победителей приняли на себя обязательства по обслуживанию этих двух участков. Аким города заверил, что их «ни в коем случае не бросят».