В Костанае завершился лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юниоров и юниорок, который открыл череду республиканских соревнований года в этом виде спорта.

Открытие чемпионата РК по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 лет / Фото ФТА РК

На помост Академии силовых видов спорта, где проходили соревнования, в общей сложности вышли 229 спортсменов (153 юниора и 76 юниорок) в возрасте до 20 лет из всех регионов республики. Юниоры определяли сильнейших в десяти весовых категориях - до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг и свыше 109 кг. Юниорки также соревновались в десяти весовых категориях - до 45, до 49 кг, до 55, до 59 кг, до 64, до 71 кг, до 76, до 81 кг, до 87, свыше 87 кг. В такой серьезной конкуренции атлеты Костанайской области сумели завоевали шесть призовых мест, в том числе три первых, одно второе и одно третье место в личных соревнованиях и одно третье место в командном зачете.

С республиканским рекордом в рывке завершил свое победное выступление Алексей Чуркин / Фото ФТА РК

Чемпионом Казахстана среди юниоров в весовой категории до 73 кг стал воспитанник Центра подготовки олимпийского резерва (ЦПОР) мастер спорта международного класса Алексей Чуркин, тренирующийся под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова и Елены Пашковой. В рывке он поднял 145 кг, что стало новым рекордом Казахстана, а в толчке его результат был равен 175 кг. В обоих движениях он обошел ближайшего преследователя Петра Хребтова из Алматы на 5 кг. В сумме двоеборья Чуркин, набрав 320 кг, на 13 кг превысил свой же результат, показанный на аналогичных соревнованиях в декабре 2021 года в Усть-Каменогорске, где он также завоевал чемпионский титул. Стоит отметить, что на том чемпионате костанайский тяжелоатлет выступал в статусе чемпиона страны среди мужчин, завоевав в ноябре 2021 года в Талдыгоргане первое место в весовой категории до 81 кг с результатом 335 кг (рывок - 150 кг, толчок - 185 кг).

Денис Полубояринов - чемпион Казахстана среди юниоров в весовой категории до 81 кг / Фото ФТА РК

Лучшие результаты в двух движениях показал и выступавший в весовой категории до 81 кг представитель Костанайской области чемпион Казахстана 2021 года среди мужчин в весовой категории до 73 кг Денис Полубояринов (тренеры Сергей Корщиков, Эрик Алибаев, Елена Пашкова), покорив в рывке штангу весом 136 кг, а в толчке - 170 кг.

Егор Шерер на второй ступеньке пьедестала почета в весовой категории до 89 кг / Фото ФТА РК

А прошлогодний чемпион в этой весовой категории Егор Шерер (тренеры Сергей Корщиков, Андрей Радионов) на прошедшем в Костанае чемпионате стал победителем в рывке в весовой категории до 89 кг, покорив штангу весом 145 кг, и показал второй результат в толчке - 170 кг, уступив в этом движении 3 кг Климу Башаргину из Карагандинской области и ему же всего 1 кг в сумме двоеборья.

Екатерина Алякина подтвердила звание сильнейшей в республике тяжелоатлетки среди юниорок в весовой категории до 55 кг / Фото ФТА РК

Чемпионкой Казахстана среди юниорок в весовой категории до 55 кг в обоих упражнениях стала воспитанница ЦПОР мастер спорта международного класса Екатерина Алякина (тренеры С.Корщиков, Е.Пашкова), вырвавшая штангу весом 77 кг и толкнувшая 98 кг, на 3 кг при этом превысив республиканский рекорд. В сумме двух движений Алякина повторила свой прошлогодний результат, также принесший ей чемпионский титул.

Бронзовый призер юниорского чемпионата РК в категории до 87 кг Милена Ломаева / Фото ФТА РК

Выступавшая в весовой категории до 87 кг Милена Ломаева (тренеры А.Строкань, Е.Бельдибаев) из Лисаковска показала третьи результаты и в рывке - 60 кг, и в толчке - 70 кг, став третьей и в двоеборье.

Кубок за третье место в командном зачете среди юниорок в руках старшего тренера Костанайской области Сергея Корщикова / Фото ФТА РК

Сборная юниорок Костанайской области в командном зачете, набрав 219 очков, сумела по сравнению с прошлым годом подняться на одну строчку выше в итоговой таблице и занять третье место. Первый два места у сборных Алматинской (301 очко) и Кызылординской (253 очка) областей.

Среди юниоров призовую тройку в командном зачете составили представители

Кызылординской области (247 очков), города Алматы (225 очков) и Алматинской области (222 очка).

Принимавший участие в награждении победителей и призеров чемпионата РК среди юниоров и юниорок многократный чемпион и рекордсмен мира заслуженный мастер спорта Илья Ильин отметил, что прошедшие соревнования стали большим мероприятием в мире тяжелой атлетики республики.

Почетный гость юниорского чемпионата РК четырехкратный чемпион мира заслуженный мастер спота РК Илья Ильин / Фото ФТА РК

- В первую очередь это объясняется тем, что по его итогам будут отбираться участники юниорского чемпионата мира, который пройдет в мае в Греции в городе Ираклионе. Прошел серьезный отбор, многие из атлетов уже находятся в очень хорошей форме, были настроены на победу, что очень радует. Своих участников представили все регионы, а это говорит о хорошей массовости.

Также в рамках юниорского чемпионата РК по тяжелой атлетике в Костанайской Академии силовых видов спорта состоялся антидопинговый семинар, организаторами которого выступили Федерация тяжелой атлетики РК совместно с Национальным антидопинговым центром. Спортсменам и тренерам рассказали все о системе ADAMS, в том числе о процессе предоставления информации о местонахождении, о пулах тестирования и многом другом. Участники еще раз ознакомились с правами и обязанностями спортсменов, а также получили ответы на интересующие их вопросы.

Следующим республиканским стартом для представителей тяжелой атлетики станет лично-командный чемпионат Республики Казахстан среди мужчин и женщин в отдельных упражнениях, который пройдет с 17 по 24 апреля в Кызылорде.